51 perce
A félelmet nem ismerő dédnagymama, és az ingyen internet
Egy medgyesegyházi dédnagymama különleges módon ünnepelte kerek születésnapját, a Telekom ügyfeleknek pedig most korlátlan, ingyen internet és telefon jár. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. okróber 28-án.
Nem mindennapi ajándékot kapott nemrégiben egy medgyesegyházi dédnagymama. Frajsták Jánosné tandemugrással ünnepelte 80. születésnapját, mellyel egy régóta dédelgetett álma vált valóra.
A tandemugrás egy váratlan meglepetéssel indult
Ilona szeptember 23-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját, néhány napra rá pedig, ha nem is olyan nagy meglepetésként, de végül megkapta a családjától a vágyott tandemugrásról szóló élményajándékot. A nagy eseményre október 18-án a szegedi repülőtéren került sor. Ugyanakkor azt nem tudták előre, hogy éppen Norbert fia egykori századtársával, Csorba Józseffel ugrik majd, ami mindenki számára egyfajta megnyugvást jelentett, hogy ezáltal jó kezekben lesz. Az ugrás kivitelezését nehezítette, hogy Ilona jobb térdét tavaly szeptemberben műtötték, a bal térde pedig jelenleg is protézisre vár. Szerencsére azonban mivel mindkét lábát be tudta hajlítani, illetve ki tudta egyenesíteni, így felszállhattak a repülővel.
Frajsták Jánosné Ilona tandemugrása a szegedi repülőtérenFotók: Frajsták Norbert
Buszbaleset Békéscsabán: sok a sérült
Békéscsabán az Andrássy és Kazinczy utca kereszteződésében történt egy baleset, egy menetrend szerinti buszjárat ütközött össze egy személyautóval. Több mentő is érkezett a helyszínre.
Súlyos baleset BékéscsabánFotók: Beol.hu
Itt az ősz legkülönlegesebb hangja: így barcognak a dámszarvasok Szarvason
Újabb különleges természeti jelenséget és élményt kínál a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelye. Most megtudhatjuk, milyen a dámszarvasok társas élete a Körösvölgyi Állatparkban.
Ez a TOP 5 legjobb település Békés vármegyében a mesterséges intelligencia szerint
Az AI egyre több helyen használható. Mi most arra voltunk kíváncsiak, melyik az a TOP 5 település, ahol a legszívesebben élne. A mesterséges intelligencia a szépséget, az egészségügyet, de még a természetet és a friss levegőt is mérlegelte.
Magyar dallamok brit színpadokon – a Dirty Slippers újabb fejezetet írt külföldi történetében
Fáradtság? Nulla. Kaland? Rengeteg. A Dirty Slippers tagjai ismét útnak indultak, hogy bejárják a brit klubokat, és egy pillanatra se felejtsék el, miért szeretik annyira ezt az életet: a zenéért, az emberekért és a pillanatokért, amiket sosem lehet megunni.
Megállíthatatlanok voltak, még az óra sem bírta velük a tempót
Így lett a 24 helyett 25. A közösségi futás óráit kicsit átírta az óraátállítás, de ez egyáltalán nem zavarta a nevezőket ebben a városban. Élvezték a futást végtelen lelkesedéssel és mozgásban maradtak éjjel-nappal.
Futófesztiváli hangulat és élmény TótkomlósonFotók: TFSZE facebook
A Telekom ügyfeleknek most korlátlan, ingyen internet és telefon jár, mutatjuk, mikor
A Telekom ismét kedvez az előfizetőknek. Ingyen internet, korlátlan belföldi mobilnet jár minden ügyfélnek. A cég hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást. Összeszedtük a legfontosabb részleteket.
Az adóemelés heves vitát gerjesztett, de a többség megszavazta