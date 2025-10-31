október 31., péntek

Az önkormányzat segíti a város egyetemi hallgatóit

Címkék#Szarvas#Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar#dékánhelyettes#felsőoktatási#Hodálik Pál

Több mint ötvenen kapták meg a juttatást.

Vincze Attila
Egyszeri támogatással segíti Szarvason a felsőoktatási intézményekben első, alapfokú nappali tagozatos tanulmányaikat megkezdő hallgatókat az önkormányzat.

Fotó: Fotó: Hodálik Pál Facebook-oldala

A hírről Hodálik Pál, Szarvas polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, Szarvason a felsőoktatási intézményekben első, alapfokú nappali tagozatos tanulmányaikat megkezdő hallgatókat az önkormányzat egyszeri támogatásban részesíti. Kiemelte, hogy a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán 54-en kapták meg ezt a juttatást. Hozzátette, a szerződések átadásában dr. Katona Krisztina dékán, Szabóné dr. Balogh Ágota dékánhelyettes és Bíró Gyula főigazgató segített.

 

 

