Az önkormányzat segíti a város egyetemi hallgatóit

A hírről Hodálik Pál, Szarvas polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, Szarvason a felsőoktatási intézményekben első, alapfokú nappali tagozatos tanulmányaikat megkezdő hallgatókat az önkormányzat egyszeri támogatásban részesíti. Kiemelte, hogy a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán 54-en kapták meg ezt a juttatást. Hozzátette, a szerződések átadásában dr. Katona Krisztina dékán, Szabóné dr. Balogh Ágota dékánhelyettes és Bíró Gyula főigazgató segített.