Kvíz
53 perce
Ezek a találós kérdések sokakon kifognak. Neked vajon sikerül mindet eltalálnod?
Szereted az elgondolkodtató rejtvényeket? Találós kérdésekben nincs ellenfeled? Akkor ezt a kvízt neked találtuk ki. Gyere, és tesztelt tudásodat!
Gondolj vissza a gyerekkorodra, és teszteld le logikádat és kreativitásodat ebben a találós kérdés kvízben!
Találós kérdések, amik könnyen kifoghatnak rajtad
A találós kérdések már generációk óta tréfálják meg az elmét és szórakoztatnak minket. Ebben az összeállításban nem az iskolapadban tanult tudásodra, hanem a gyors észjárásodra és éles figyelmedre lesz szükség!
Te tudod a választ ezekre a találós kérdésekre?
1.
Icipici lánynak pettyes a ruhája, kezedre ül, elszáll, s csak bámulsz utána.
2.
Körbeforog, körbejár, nem szédül el soha már?
3.
Fúr-farag, de mégse ács, kopog, mint a kalapács.
4.
Láttam egy madarat, nagy kanállal evett, megkérdeztem tőle, mi is a te neved?
5.
Szép leányka ül a fán, piros ruha derekán, szíve olyan, mint a kő. Tudjátok, ki lehet ő?
6.
Éppen olyan mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele.
7.
Sötét bársony szétterül, Rajta- ezer lámpácska ül.
8.
Van a házunkban egy icipici tó, úszni benne nem lehet de lubickolni jó.
9.
Orra van, de nem szagol, nyelve is van, de nem beszél.
10.
Vadonatúj, mégis lyukas, lyuk nélkül nem ér egy garast.
Ha tetszett a teszt, akkor töltsd ki a többi kvízünket is!
Ezt ne hagyja ki!Vésd be a naptárba!
2 órája
Jönnek a ledolgozós szombatok: itt vannak a pontos dátumok!
Ezt ne hagyja ki!Alapítványi bál
2 órája
Ismét nagy sikert aratott a bál, támogatták a Zwack iskola tanulóit – galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre