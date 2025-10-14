október 14., kedd

Egészséged a tét

1 órája

Ezt a dátumot jegyezd fel: a szűrővizsgálat életet menthet

Címkék#segítség#Dombegyház#szűrőbusz#igény

Itt egy újabb lehetőség, hogy gondoskodj magadról. Ehhez kapsz segítséget, érkezik a megoldás.

Csete Ilona

Az egészségünkért tennünk kell. A szűrővizsgálatok, ahol rendelkezésre állnak, ott érdemes azokkal élni. Ide, erre a településre is érkezik a szűrőbusz.

Itt parkol le szombaton a szűrőbusz. Fotó: Facebook

– Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy ingyenes egészségügyi szűréseken vegyenek részt azok, akik szeretnének tenni saját egészségük megőrzéséért – olvastuk a dombegyházi polgármester, Dinyés Ildikó bejegyzését.

Dombegyház művelődési házának az udvarán parkol le október 18-án a szűrőbusz. 8 és 14 óra között lehet igénybe venni a szolgáltatásait. A szűrések fájdalommentesek, gyorsak.

 

