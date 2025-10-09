Kihagyhatatlan szűrővizsgálatok egy helyen: mutatjuk, hol és mikor!

Nincs kivétel, gyerekeknek és felnőtteknek, nőknek és férfiaknak 20 féle szűrővizsgálat vehető igénybe az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben október 10-én, pénteken A szűrések napja a korai megelőzésről szól, a korai felismerés lehetőségét kínálja.

Az egészségfejlesztési iroda ismét megrendezi az ezúttal már Szűrések napja elnevezésű egészségmegőrzési programot október 10-én, pénteken a szakrendelőben, illetve az egészségfejlesztési iroda erre kialakított helyiségeiben tartják.

A szűrések napja azért is nagy lehetőség, mert itt egy helyen elérhető minden vizsgálat. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Szűrések napja a megelőzés szolgálatában

Ezen a napon elérhetőek a teljesség igénye nélkül

a gyermekek ortopédiai szűrése gyógytornász által,

mammográfiás vizsgálat,

nőgyógyászati szűrés,

csontsűrűség-,

vércukorszint-,

vérnyomás- és testtömeg összetétel,

látás- és hallás szűrés,

valamint még sok egyéb szűrés.

– Megelőzés és korai felismerés, amire a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás a szűrés. Ez az egyik legfontosabb, amit orvosként a betegeknek sokszor elmondunk, ám ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni – fogalmaz dr. Bozsár Stefánia. Az orosházi kórház főigazgató főorvosa kiemeli, az egészség megőrzéséhez és a betegségek hatékony gyógyításához nagyban hozzájárulhat a páciens egészségtudatos magatartása.

A szűrésekkel az a célunk, hogy mihamarabb diagnosztizáljuk a betegségeket, hiszen a korai felismerés és ezáltal a kezelés korai megkezdése életéveket jelenthet. Erre kiváló lehetőség az ingyenesen elérhető szűrések igénybevétele

– tette hozzá a főigazgató.

Az egészségtudatos magatartás életünk jó befektetése

A tapasztalat, hogy a szűrésekre elsősorban a hölgyek érkeznek, pedig a férfiaknál is fontos a korai felismerés, így remélik, közülük is minél többen érkeznek a szűrések napján, ahol 20 féle szűrést és vizsgálatot vehetnek igénybe az érdeklődők.

Azt kérik a szervezők, a szűrésekre érkezők a szakrendelő Könd utcai főbejáratán érkezzenek, ahol az EFI kollégái elmondják, melyik szűrést, vizsgálatot hol találják. Vannak egész napos, illetve bizonyos időszakban felkereshető szűrővizsgálatok. A felsorolt szűrésekre – a Mozdulnék Sportlabor kivételével – ezen a napon előzetes regisztráció, időpontfoglalás, beutaló nem szükséges, a vizsgálatok érkezési sorrendben történnek.