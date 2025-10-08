október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Égitest

1 órája

Még két szuperholdat láthatunk idén

Címkék#élmény#jelenség#szuperhold#égitest

Idén háromszor is láthatunk az égbolton szuperholdat, az első október 7-én már sokakat le is nyűgözött. Ilyenkor az égitest tényleg szuperhold, lévén akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek látszik, mint máskor.

Beol.hu

A szuperhold nem ritka, de nem is mindennapos jelenség. Általában évente három-négy alkalommal fordul elő, amikor a Hold telihold fázisban éppen a Földhöz legközelebb halad el. Ez nem csak vizuális élményt nyújt – mivel ilyenkor a holdunk a legközelebbi pontján van a Földhöz, az árapály is erősebb lehet a megszokottnál. A kedden látott aratási telihold az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi telihold. Idén október 7-én éjjel volt, és 5 óra 48 perckor tetőzött. Az elnevezés arra az időszakra utal, amikor a földművesek az égitest fényét használták fel arra, hogy napnyugta után meghosszabbítsák a betakarítást.

Szuperhold az égbolton, vakított az égitest
A vérhold után eljött a szuperhold időszaka. Volt mit vizsgálni az égen! Forrás:  MW-archív

Mikor lesz legközelebb szuperhold?

Idén még két, egymást követő szuperhold lesz: november 5-én és december 4-én – olvasható a haon.hu összeállításában. Ezek közül kiemelkedik a november 5-i, amely az év legközelebbi és így legnagyobb szuperholdja lesz, mindössze 356 ezer 980 kilométerre a Földtől. Ez a telihold 7,9 százalékkal nagyobb és 16 százalékkal fényesebb lesz egy átlagosnál.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu