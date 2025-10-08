Még két szuperholdat láthatunk idén

A szuperhold nem ritka, de nem is mindennapos jelenség. Általában évente három-négy alkalommal fordul elő, amikor a Hold telihold fázisban éppen a Földhöz legközelebb halad el. Ez nem csak vizuális élményt nyújt – mivel ilyenkor a holdunk a legközelebbi pontján van a Földhöz, az árapály is erősebb lehet a megszokottnál. A kedden látott aratási telihold az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi telihold. Idén október 7-én éjjel volt, és 5 óra 48 perckor tetőzött. Az elnevezés arra az időszakra utal, amikor a földművesek az égitest fényét használták fel arra, hogy napnyugta után meghosszabbítsák a betakarítást.

A vérhold után eljött a szuperhold időszaka. Volt mit vizsgálni az égen! Forrás: MW-archív

Mikor lesz legközelebb szuperhold?

Idén még két, egymást követő szuperhold lesz: november 5-én és december 4-én – olvasható a haon.hu összeállításában. Ezek közül kiemelkedik a november 5-i, amely az év legközelebbi és így legnagyobb szuperholdja lesz, mindössze 356 ezer 980 kilométerre a Földtől. Ez a telihold 7,9 százalékkal nagyobb és 16 százalékkal fényesebb lesz egy átlagosnál.