Születésnap

11 perce

100 évesen is micsoda tartás! A dajka, aki máig példát mutat

Címkék#születésnap#ünnepség#100 év#köszöntés

Egyenes derékkal, rezzenéstelen arccal figyelte a mozgalmas nap eseményeit. Ő a település legidősebb polgára, a 100 éves Jucika néni, akit a falunapon köszöntöttek. Amikor meglátta az ünnepelt, hogy fotózzák, valami történt.

Csete Ilona

Gádoros lakosai ünnepeltek. A 100. születésnap alkalmából érkezett a rendezvényre Nagy Sámuelné Tetlák Judit.

Boldog születésnapot kívánunk!
Nagy Sámuelné Jucika néni 100. születésnapján lányával, Sáfrányné Nagy Máriával. A szerző felvétele

A 199 éves település a falunap színes forgatagával, megható ünnepi pillanatokkal is készült, a közönség soraiban foglalt helyet Gádoros legidősebb polgára is.

Születésnap: 100 éves lett Jucika néni

Amikor megtudtuk és megpillantottuk, hogy a falunapi ünnepségen személyesen veszi át dr. Szilágyi Tibor polgármestertől az elismerő oklevelet, fotózni kezdtük... S amikor ő ezt észrevette, jelezte, várjunk!

Levette a szemüvegét, megigazította a fejkendőjét és a kezében tartott ridiküljét, kihúzta magát, majd felvette velünk a szemkontaktust, s így készülhetett el e szép kerek évfordulós ünnepelt képe. Ő Jucika néni, aki 100 évesen is ad magára, odafigyel a tartására. (Úgy hallottuk, van egy botja a mindennapokban, de az mégsem járja, hogy azzal jelenjen meg a nagyobb nyilvánosság előtt. Az otthon is maradt, amikor a falunapi ünnepségre indult lányával, Sáfrányné Nagy Máriával.)

Dr. Szilágyi Tibor köszöntötte Gádoros legidősebb polgárát. A szerző felvétele

Tetlák Judit idén július 29-én töltötte be 100. életévét. Egészségi állapota, szellemi frissessége, humora, életfelfogása példaértékű mindenki számára – hangzott el a méltatásakor. S amikor a gádorosiak meghallották Jucika néni nevét, nagy taps és sok gratuláló éreztette vele, milyen megbecsülésnek, tiszteletnek örvend ő a faluban.

Jucika néni sok gyermek dajkája

Élete alakulásáról lánya, Marika mesélt az ünnepség végén hírportálunknak.

– Anyukám 1925. július 29-én született. Fiatalkorában a mezőgazdaságban, majd a gádorosi óvodában dolgozott dajkaként. Nagyon sok gádorosi gyermeknek volt a dadája. Tevékenységét a Gádorosi Füzetek 10. számában is megörökítették.

Jucika néni remek egészségnek örvend, rendszerető asszony és igen, máig odafigyel magára, a megjelenésére. Erős nő, aki a férjével 8 gyermeket nevelt fel.

