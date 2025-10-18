Szörnyű baleset miatt késhetnek a csabai vonatok

Baleset miatt a hatvani, az újszászi vonalon és az S76-os vonatok közlekedésében hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a délutáni órákban, mert Rákos állomáson csak korlátozással közlekedhetnek a vonatok. Az Egerből 12:08-kor a Keleti pályaudvarra indult IR87-es Agria InterRégió (5505) Rákos állomáson elütött – egy feltehetőleg öngyilkossági szándékkal – vonat elé lépett embert – olvasható a vasúttársaság tájékoztatójában.