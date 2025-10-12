Elloptak egy szatyornyi szöges cipőt, keresik a tettest

– Kedves Csevegő Tagok! Sajnos szombat reggel az Erkel Gimnázium kollégiuma előtti padon felejtettünk egy szatyor szöges cipőt. Nike, Salta. Cipők, ami másnak nem érték, nekünk a versenyzéshez nagyon fontosak – tették közzé a felhívást a furcsa esetről a Gyulai Csevegő közösségi oldalán.

A szöges cipők eltűntek, gazdájuk nagyon keresi. Forrás: Facebook/Gyulai csevegő

A szöges cipőknek nyoma veszett

A felhívást közzétevő arra kéri azt, aki látta, elvitte, vagy csak segíteni tud a szöges cipők megtalálásában, hogy üzenjen neki. A segítséget pedig előre is köszöni!

Persze furcsa esetek nemcsak Gyulán, hanem Békéscsabán is történnek, az Élővíz-csatorna például szinte minden héten kínál egy-egy furcsaságot.