Furcsa eset

3 órája

Elloptak egy szatyornyi szöges cipőt, keresik a tettest

Címkék#furcsa#Gyulai csevegő#cipő#lopás

Furcsa eset látott napvilágot vasárnap délelőtt. Egy szatyornyi szöges cipőnek kelt lába Gyulán, az Erkel gimnázium előtt.

Beol.hu

– Kedves Csevegő Tagok! Sajnos szombat reggel az Erkel Gimnázium kollégiuma előtti padon felejtettünk egy szatyor szöges cipőt. Nike, Salta. Cipők, ami másnak nem érték, nekünk a versenyzéshez nagyon fontosak – tették közzé a felhívást a furcsa esetről a Gyulai Csevegő közösségi oldalán.

A szöges cipőknek nyoma veszett.
A szöges cipők eltűntek, gazdájuk nagyon keresi. Forrás: Facebook/Gyulai csevegő

A szöges cipőknek nyoma veszett

A felhívást közzétevő arra kéri azt, aki látta, elvitte, vagy csak segíteni tud a szöges cipők megtalálásában, hogy üzenjen neki. A segítséget pedig előre is köszöni!

Persze furcsa esetek nemcsak Gyulán, hanem Békéscsabán is történnek, az Élővíz-csatorna például szinte minden héten kínál egy-egy furcsaságot.

 

