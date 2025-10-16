Változás
1 órája
Robbant a gasztrobomba: költözik az olimpiai aranyérmes séf étterme
Sokak kedvenc helye nagy hírt jelentett be. Új helyre költözik a bisztró.
Mint kiemelték, új fejezet indul az SzM bisztró életében, Zsadány után Gyulán folytatják.
Október 26-án búcsút veszünk Zsadánytól, majd nemsokára megnyitjuk új éttermünket Gyulán, a Jókai Mór utca 20. szám alatt
– osztották meg a részleteket.
Ami nem változik:
- a megszokott csapat
- a kiváló minőség
- és mindez a tulajdonos, Szeidler Zsolt, olimpiai aranyérmes mesterszakács szakmai vezetésével
A pontos nyitási dátummal hamarosan jelentkeznek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre