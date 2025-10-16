október 16., csütörtök

2 órája

Robbant a gasztrobomba: költözik az olimpiai aranyérmes séf étterme

Címkék#aranyérmes#Zsadány#mesterszakács#bisztró#Gyula

Sokak kedvenc helye nagy hírt jelentett be. Új helyre költözik a bisztró.

Papp Gábor

Mint kiemelték, új fejezet indul az SzM bisztró életében, Zsadány után Gyulán folytatják.

Október 26-án búcsút veszünk Zsadánytól, majd nemsokára megnyitjuk új éttermünket Gyulán, a Jókai Mór utca 20. szám alatt

osztották meg a részleteket.

Új helyre költözik az étterem.  Fotó:  Facebook/Szm Bisztró

Ami nem változik:

  • a megszokott csapat
  • a kiváló minőség
  • és mindez a tulajdonos, Szeidler Zsolt, olimpiai aranyérmes mesterszakács szakmai vezetésével

A pontos nyitási dátummal hamarosan jelentkeznek.

 

 

 

 

