október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felejthetetlen program

15 perce

Haluskahegyek a szlovák vásárban, az államtitkár sem hagyta ki

Címkék#tarkedli#brindzás#cigánka#kolbász#államtitkár#haluska

Amikor a szlovákság szóba kerül, akkor a haluska kihagyhatatlan. Így volt ez a hagyományőrző forgatag és mennyei ízek fesztiválján is a Csabai Szlovák Vásárban szombaton.

Nyemcsok László

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja egyaránt a nemzetiségek békés együttélését emelte ki. Ahogy mondták, békében élünk, alkotunk és teremtünk Békésben.

Haluskahegyek a szlovák vásárban, az államtitkár sem hagyta ki. Soltész Miklós Facebook oldalán

Az alkotáshoz hozzájárultak a helyi közösségek Békéscsabától Tótkomlósig. A látogatók a Szlovák Kultúra Házában csabai mozgócska levest, brindzás haluskát, sült kolbászt, hurkát, cigánkát, mezőberényi öregtarhonyát, telekgerendási tarkedlit, medgyesi csőrögét és tótkomlósi kvaszjenkát is kóstolhattak. A szlovák hagyomány életre kelt zenével és tánccal is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu