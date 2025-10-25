Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja egyaránt a nemzetiségek békés együttélését emelte ki. Ahogy mondták, békében élünk, alkotunk és teremtünk Békésben.

Haluskahegyek a szlovák vásárban, az államtitkár sem hagyta ki. Soltész Miklós Facebook oldalán

Az alkotáshoz hozzájárultak a helyi közösségek Békéscsabától Tótkomlósig. A látogatók a Szlovák Kultúra Házában csabai mozgócska levest, brindzás haluskát, sült kolbászt, hurkát, cigánkát, mezőberényi öregtarhonyát, telekgerendási tarkedlit, medgyesi csőrögét és tótkomlósi kvaszjenkát is kóstolhattak. A szlovák hagyomány életre kelt zenével és tánccal is.