Haluskahegyek a szlovák vásárban, az államtitkár sem hagyta ki
Amikor a szlovákság szóba kerül, akkor a haluska kihagyhatatlan. Így volt ez a hagyományőrző forgatag és mennyei ízek fesztiválján is a Csabai Szlovák Vásárban szombaton.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja egyaránt a nemzetiségek békés együttélését emelte ki. Ahogy mondták, békében élünk, alkotunk és teremtünk Békésben.
Az alkotáshoz hozzájárultak a helyi közösségek Békéscsabától Tótkomlósig. A látogatók a Szlovák Kultúra Házában csabai mozgócska levest, brindzás haluskát, sült kolbászt, hurkát, cigánkát, mezőberényi öregtarhonyát, telekgerendási tarkedlit, medgyesi csőrögét és tótkomlósi kvaszjenkát is kóstolhattak. A szlovák hagyomány életre kelt zenével és tánccal is.
