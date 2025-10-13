1 órája
Itt a válasz: ezért történt szívinfarktusok sora a családban – podcasttal
Stúdiónk vendége dr. Ruzsa János adjunktus, a Békés Vármegyei Központi Kórház intervenciós kardiológusa volt.
Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy dr. Ruzsa Jánosnak a Metabolizmus orvosi folyóiratban megjelent egy cikke, amely egy sarkadi család zsíranyagcserét érintő betegségsorozatát, annak kezelését, beavatkozásait mutatja be. A familiáris hypercholesterinaemia (FH) egy örökletes rendellenesség, ami már fiatalabb életkorban súlyos szív- és érrendszeri betegségekhez, például szívinfarktushoz vezethet, mivel az érintettnek genetikailag magas a koleszterinszintje.
A sarkadi családban az anyuka ebből a betegségből eredően 31 évesen kapta az első infarktusát, 51 évesen a másodikat, majd így járt fiatalon fia és lánya is. dr. Ruzsa János kitért arra, ha időben észreveszik és kezelik ezt a betegséget, megelőzhetők a komolyabb problémák. Elmondta azt is, a magas koleszterin mellett mi utalhat arra, hogy ilyen betegségben szenvedünk.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Beol podcast
- Rangos elismeréssel jutalmazták a civilek segítőjét: vendégünk Szatmári Júlia
- Harcba szállna az első helyért a békéscsabai röplabdacsapat – podcasttal
- Kutyákkal fejlesztik a gyerekeket: stúdiónk vendége Gulyás Bianka
- Mona Lisa is ebben szenvedett: dr. Márk László a magas koleszterinről – podcast
- Pályára állítja a fiatalokat a kamara – podcasttal