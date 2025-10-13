október 13., hétfő

Itt a válasz: ezért történt szívinfarktusok sora a családban – podcasttal

Stúdiónk vendége dr. Ruzsa János adjunktus, a Békés Vármegyei Központi Kórház intervenciós kardiológusa volt.

Nyemcsok László

Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy Ruzsa Jánosnak a Metabolizmus orvosi folyóiratban megjelent egy cikke, amely egy sarkadi család zsíranyagcserét érintő betegségsorozatát, annak kezelését, beavatkozásait mutatja be. A familiáris hypercholesterinaemia (FH) egy örökletes rendellenesség,  ami már fiatalabb életkorban súlyos szív- és érrendszeri betegségekhez, például szívinfarktushoz vezethet, mivel az érintettnek genetikailag magas a koleszterinszintje.

A sarkadi családban az anyuka ebből a betegségből eredően 31 évesen kapta az első infarktusát, 51 évesen a másodikat, majd így járt fiatalon fia és lánya is. Ruzsa János kitért arra, ha időben észreveszik és kezelik ezt a betegséget, megelőzhetők a komolyabb problémák. Elmondta azt is, a magas koleszterin mellett mi utalhat arra, hogy ilyen betegségben szenvedünk.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

