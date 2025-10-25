október 25., szombat

Szeretetéhségtől hangos kutyaugatás fogadta a menhelyre érkezőket, kivételes nap volt a szombat - galériával, videóval

Címkék#adomány#Ficsor Zoltán#szikhát kutyamenhely#mestercukrász

Mit keres egy majd kétszáz kutyát befogadó helyen, az év minden napján róluk gondoskodó kis csapat mellett ennyi kíváncsi, jó szándékú ember? Együtt ünnepeltek szombaton, az önkéntesek délutánján a Szikhát Menhely kutyusaival mindazok, akik önzetlen segítségükkel, adományaikkal, kétkezi munkájukkal e néhány óra alatt is megpezsdítették a szeretetre éhes, de mára számkivetett, elhagyott, kidobott, megunt négylábúak napját. Mutatjuk, hogyan.

Csete Ilona

Ünnepi alkalmat hirdettek az állatmentők, az állatvédők. Az Orosházi Állat És Természetvédő Közhasznú Egyesület - Szikhát Kutyamenhely szombati napja, az önkéntesek délutánja arról szólt, hogy közösen megünnepeljék az elmúlt 25 évüket. Mert 25 éve működik egyesületük és a város határában jelenleg 180 egykor házi kedvencet befogadó kutyamenhely. Ide várták az állatbarátokat, hogy a Petőfi Művelődési Központtal közösen emlékezetessé tegyék e jeles dátumot.

Szikhát Kutyamenhely
Vigyél haza! A Szikhát Kutyamenhely 180 elárvult kutyáról gondoskodik. A szerző felvétele

A Szikhát kutyamenhely és az egyesület 25 éves

Mi másról is szólhatott ez a nap: persze, hogy a mentett kutyákról. A csendes, félénk, öreg, vagy az éppen betegségeiből lábadozó vizslával való találkozásról, vagy a harsány, maguknak a figyelmet hangos ugatással kikövetelő termetes ebekről.

Az Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A menhely nyílt nappal egybekötött önkéntes délutánt tartott, nagyon sokan érkeztek, ki tápokkal, mások munkájukkal, faültetéssel, vagy éppen a kiválasztott kedvenc sétáltatásával tette magát hasznossá. Elég gyakran hallottuk a legkisebbektől az „apa, vigyük haza ezt a kutyust!” kívánságot. 

Az egyesület elnöke, Pukánszki Tamás hálás szívvel köszönte meg az egykori alapítóknak, a tagoknak, az önkénteseknek, az adományozóknak, akik 25 éve megállás nélkül, kitartóan segítik a munkájukat.

Önkéntesek délutánján fákat is ültettek. A szerző felvétele

Önkéntesek délutánja sétáltatással, faültetéssel

– Úgy terveztük, bemutatjuk a menhelyünket, sétáltathatják a kutyákat a résztvevők. Már most látjuk, az öröm kölcsönös: a kutyusok is imádják és a látogatóink is ezeket a lehetőségeket. Szeretnénk a felelős kutyatartásra, az elárvult kutyák örökbefogadására s ennek a szabályaira is felhívni a figyelmet.

Pusztai Ilonával, a telepvezetővel tartottunk, ő körbe vezette a látogatókat, név szerint szólította meg a kutyusokat, mindegyikhez volt egy története... A menhelyen a felújítás, a fejlesztés nyomai fellelhetők, Ilona elmesélte, rengeteget dolgoztak, hogy a régi fa kennelek helyére moderneket építsenek, most is zajlik az építkezés pályázati és támogatói forrásból. De építettek szociális épületet a dolgozóknak, van fürdető helyiségük, mosó- és szárítógépük. Az összeférhetetlen kutyákat el tudják különíteni. Az orvosi és gyógyszerköltségük mellett sok, egyéb kiadással is számolniuk kell, éppen ezért hálásak minden segítségnek. A segítők, a támogatók pedig 25 éve hűségesen mellettük állnak.

Csokitortával lepte meg a kutyamenhely dolgozóit, az önkénteseket, a látogatókat Ficsor Zoltán. A szerző felvétele

Mestercukrász érkezett csokitortával az ünnepre

Miközben a sok látogató a kutyákkal, a faültetéssel volt elfoglalva, csendben begördült a menhely kapuján Ficsor Zoltán mestercukrász. Meglepte az ünneplőket az 50 szeletes finom csokitortájával, amit a résztvevők közösen fogyasztottak el.

Szeretet minden mancsban – 25 éves az Orosházi Állat- és Természetvédő Egyesület

Fotók: A szerző felvétele

 

