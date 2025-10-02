Idősek világnapja
59 perce
Szépkorú polgárokat köszöntött Szarvas Péter
Október első napja hagyományosan az idősek köszöntésének ünnepe. Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, ezen alkalomból egy színvonalas és megható ünnepségen vett részt.
A polgármester Frizsnyicz Istvánnak emléklapot adott át
Forrás: Facebook
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ legszebb korú hölgy ellátottját, Bendig Ivánnét, valamint legszebb korú urát, Frizsnyicz Istvánt köszöntötte szerdán a város polgármestere. Egyúttal jó egészséget kívánt minden csabai szépkorú polgárnak az idősek világnapján.
Ezt ne hagyja ki!Legjobb ajánlatok
14 órája
Térképen a szombati garázsvásár összes helyszíne, irány a kincskeresés!
Ezt ne hagyja ki!Fenntarthatóság
14 órája
Meglepetésvendég a Zöld Tündéreknél: Áder János tartott rendhagyó órát – galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre