október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek világnapja

59 perce

Szépkorú polgárokat köszöntött Szarvas Péter

Címkék#Bendig Ivánnét#Frizsnyicz István#Szarvas Péter#szépkorúak#Békéscsaba#polgármester

Október első napja hagyományosan az idősek köszöntésének ünnepe. Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, ezen alkalomból egy színvonalas és megható ünnepségen vett részt.

Nyemcsok László
Szépkorú polgárokat köszöntött Szarvas Péter

A polgármester Frizsnyicz Istvánnak emléklapot adott át

Forrás: Facebook

A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ legszebb korú hölgy ellátottját, Bendig Ivánnét, valamint legszebb korú urát, Frizsnyicz Istvánt köszöntötte szerdán a város polgármestere. Egyúttal jó egészséget kívánt minden csabai szépkorú polgárnak az idősek világnapján.

Szarvas Péter Bendig Ivánnét köszöntötte.
Szarvas Péter Bendig Ivánnét köszöntötte. Fotó: Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu