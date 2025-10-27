október 27., hétfő

Szabina névnap

Döbbenetes nemtörődömség

Nem kellett volna így történnie – elbúcsúztak a szigettől

Sajnálatos, egyben kényszerű döntés kellett hozni. Fel kellett számolni a szelektív hulladékgyűjtő szigetet a piacnál. Ez áll a változtatás hátterében, döbbenetes képek a helyszínről.

Papp Gábor

Sajnálatos döntést kellett meghoznunk – írta Facebook-oldalán a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. a szelektív hulladékgyűjtő sziget felszámolása kapcsán.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetet felszámolták
Döbbenetes képek támasztják alá, hogy miért kell felszámolni a szelektív hulladékgyűjtő szigetet. Fotó: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.

A szelektív hulladékgyűjtő sziget megmaradásáért dolgoztak

Hangsúlyozták, bíztak abban, hogy figyelemfelhívásaikkal elérik azt, amit szerettek volna.

„Hiába fáradoztunk, eredménytelen volt az összes próbálkozásunk. Pedig egy célunk volt csupán, az, hogy a közösségnek megmaradhasson a piaci szelektív hulladékgyűjtő sziget. Sajnos az utóbbi időszakban számos más, egyéb, oda nem való hulladék (pl. veszélyes hulladékok!) lerakásának helyszíne lett a piac hátsó kijáratánál található szelektív hulladékgyűjtő” – emelték ki a cégnél.

  • Hiába kollégáik fáradozása.
  • Hiába a heti 6 ürítés.
  • Hiába a napi takarítás.

Ellehetetlenült a fenntartása

A nem megfelelő, a kulturálatlan használat miatt ellehetetlenült a gyűjtőpont fenntartása. Az esetleges (elsősorban minket sújtó) hatósági szankciók elkerülése érdekében az a bölcs döntés született, hogy a piaci szelektív hulladékgyűjtő szigetet felszámolják.

Legfőképpen azok miatt sajnálatos ez a döntés, akik eddig is kulturáltan, azaz rendeltetésének megfelelően használták a gyűjtőpontot.

Ezek a lehetőségek maradtak a közelben élőknek

Számukra a város más pontjain továbbra is biztosított a szelektív szigetek használata.

A Kígyósi út telephelyen is elhelyezhető a papírhulladék, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, a műanyaghulladék, üdítős és ásványvizes PET-palackok, kiöblített háztartási flakonok, háztartásban előforduló tiszta fóliák, kimosott tejes-, joghurtos poharak, kiöblített italos kartondobozok és a különféle kiöblített háztartási fémhulladék, italos- és konzervdobozok.

A cél a rendezettebb, tisztább és fenntarthatóbb környezet megteremtése.

 

 

