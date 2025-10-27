3 órája
Fellobbant a láng: meggyújtották az őrtüzet Békéscsaba főterén - galériával, videóval
Fellobbant a láng vasárnap Békéscsaba főterén. A Szent István téren a Polgárok Békéscsabáért Egyesület szervezésében őrtüzet gyújtottak a székely autonómia napja apropóján.
Immár hagyománnyá vált, hogy október utolsó vasárnapja a székely autonómia napja, és idén sem volt ez másként. A békési vármegyeszékhelyen, a Szent István téren a Polgárok Békéscsabáért Egyesület szervezésében rendeztek programot, őrtüzet gyújtottak.
A székely autonómia napja alkalmából beszédet mondott dr. Takács Árpád
Önrendelkezést Székelyföldnek – írta Facebook-oldalán dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, aki beszédet mondott a vasárnapi rendezvényen. A közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy „az őrtűz nem magától lobban: minden egyes jelenlét szikra benne, s ettől lesz a holnapban is fény”.
Székely autonómia napjaFotók: Kiss Zoltán
Székelyföld volt, van és lesz, emelte ki Herczeg Tamás
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő ugyancsak a Facebook-oldalán emlékezett meg a székely autonómia napjáról, amely a Székely Nemzeti Tanács 2015-ben hozott döntése értelmében minden évben október utolsó vasárnapja. Hagyomány, hogy több száz erdélyi és magyarországi településen lobbannak fel ezen a napon az őrtüzek lángjai, hogy felhívják a figyelmet, illetve, hogy szolidaritást mutassanak a székelyek autonómiatörekvésiével. Hiszen – mint kiemelte – Székelyföld volt, van és lesz, Székelyföld egy és oszthatatlan.
