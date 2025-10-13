Több tízezer forintot is kiszámlázhatnak a szennyvíz miatt

Az önkormányzat október 1-jétől 5 évre a dévaványai egyéni vállalkozót, Kádár Józsefet jelölte ki a közszolgáltatási feladat ellátására, azaz a szakembert kell hívnia annak, aki otthonában szennyvizet szippantatna, elszállíttatna – ez is kiderült Szeghalom képviselő-testületi ülésén.

Az is elhangzott, hogy 20-25 lakás van a városban, ahol igénybe is veszik ezt a közszolgáltatást. A szolgáltatás árát is meghatározták a grémium ülésén:

a lakosság díj 22 ezer 500 forint,

a nem lakossági díj 25 ezer forint

fordulónként, egy fordulóban maximum 5 köbméter szennyvizet szippantanak és visznek el.