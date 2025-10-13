október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolgáltatás

42 perce

Több tízezer forintot is kiszámlázhatnak a szennyvíz miatt

Címkék#díj#szippantás#szakember#szennyvíz

A szennyvízszippantás és -elszállítás is téma volt a képviselő-testület ülésén. Kiderült, hogy kit kell hívni, illetve, hogy mennyit kell fizetni a szennyvíz miatt.

Licska Balázs
Több tízezer forintot is kiszámlázhatnak a szennyvíz miatt

Kiderült, hogy mennyibe is kerül a szennyvíz szippantása és elszállítása. Forrás: Shutterstock

Az önkormányzat október 1-jétől 5 évre a dévaványai egyéni vállalkozót, Kádár Józsefet jelölte ki a közszolgáltatási feladat ellátására, azaz a szakembert kell hívnia annak, aki otthonában szennyvizet szippantatna, elszállíttatna – ez is kiderült Szeghalom képviselő-testületi ülésén. 

Az is elhangzott, hogy 20-25 lakás van a városban, ahol igénybe is veszik ezt a közszolgáltatást. A szolgáltatás árát is meghatározták a grémium ülésén:

  • a lakosság díj 22 ezer 500 forint,
  • a nem lakossági díj 25 ezer forint

fordulónként, egy fordulóban maximum 5 köbméter szennyvizet szippantanak és visznek el.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu