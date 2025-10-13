42 perce
Több tízezer forintot is kiszámlázhatnak a szennyvíz miatt
A szennyvízszippantás és -elszállítás is téma volt a képviselő-testület ülésén. Kiderült, hogy kit kell hívni, illetve, hogy mennyit kell fizetni a szennyvíz miatt.
Kiderült, hogy mennyibe is kerül a szennyvíz szippantása és elszállítása. Forrás: Shutterstock
Az önkormányzat október 1-jétől 5 évre a dévaványai egyéni vállalkozót, Kádár Józsefet jelölte ki a közszolgáltatási feladat ellátására, azaz a szakembert kell hívnia annak, aki otthonában szennyvizet szippantatna, elszállíttatna – ez is kiderült Szeghalom képviselő-testületi ülésén.
Az is elhangzott, hogy 20-25 lakás van a városban, ahol igénybe is veszik ezt a közszolgáltatást. A szolgáltatás árát is meghatározták a grémium ülésén:
- a lakosság díj 22 ezer 500 forint,
- a nem lakossági díj 25 ezer forint
fordulónként, egy fordulóban maximum 5 köbméter szennyvizet szippantanak és visznek el.