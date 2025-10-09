Lezárják a hidat, heteken át kerülni kell

Október 13-tól nagyjából két hétre, a tervek szerint október 26-ig lezárják a Penny Market mögött található gyalogos fahidat – ismertették Szeghalom önkormányzatának Facebook-oldalán. Öröm lehet az ürömben, hogy azért kell kerülniük egy bizonyos ideig a járókelőknek, mert felújítják a fahidat.

Lezárják a hidat nagyjából két hétre. Illusztráció: Shutterstock