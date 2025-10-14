október 14., kedd

Állattartás

45 perce

Megunta a kutyáját? Ennyiért tudja jó kezekbe átadni!

Címkék#testületi ülés#telephely#kutya#állattartás#leadás

Több olyan eset is előfordul, amikor a gazdák kiteszik a kutyájukat otthonról. A város képviselő-testületi ülésén kiderült, hogy mennyit kell fizetnie annak, aki ezt szabályosan tenné meg.

Licska Balázs
Megunta a kutyáját? Ennyiért tudja jó kezekbe átadni!

A város telephelyén leadhatja kutyáját. Illusztráció: Shutterstock

Macsári József, Szeghalom polgármestere elmondta évente 10 olyan eset fordul elő, amikor az önkormányzat telephelyén helyezik el a gazdák véglegesen a kutyáikat; egészségügyi okok, esetleg költözés miatt.  Eddig ilyen esetekben az elhelyezésért 14 ezer forintot kellett fizetni. Az ebek vizsgálata, oltása, az oltási könyv kiállítása azonban drágult, ezért a díjat növelték 20 ezer forintra.

Ez az összeg részben fedezi a befogadás költségeit, de nem olyan magas, hogy a gazdák az utcára tennék a kutyáikat – írták a képviselő-testület elé került előterjesztésben. A városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a kutya nem kóbor kutyának születik, vannak felelőtlen gazdák.

 

 

