Megunta a kutyáját? Ennyiért tudja jó kezekbe átadni!
Több olyan eset is előfordul, amikor a gazdák kiteszik a kutyájukat otthonról. A város képviselő-testületi ülésén kiderült, hogy mennyit kell fizetnie annak, aki ezt szabályosan tenné meg.
A város telephelyén leadhatja kutyáját. Illusztráció: Shutterstock
Macsári József, Szeghalom polgármestere elmondta évente 10 olyan eset fordul elő, amikor az önkormányzat telephelyén helyezik el a gazdák véglegesen a kutyáikat; egészségügyi okok, esetleg költözés miatt. Eddig ilyen esetekben az elhelyezésért 14 ezer forintot kellett fizetni. Az ebek vizsgálata, oltása, az oltási könyv kiállítása azonban drágult, ezért a díjat növelték 20 ezer forintra.
Ez az összeg részben fedezi a befogadás költségeit, de nem olyan magas, hogy a gazdák az utcára tennék a kutyáikat – írták a képviselő-testület elé került előterjesztésben. A városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a kutya nem kóbor kutyának születik, vannak felelőtlen gazdák.
