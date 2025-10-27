Nem ért véget a híd felújítása, továbbra is kerülni kell

Úgy volt, hogy október 26-án, vasárnap véget ér a híd két hétig tartó lezárása és az, hogy a rendszeresen arra közlekedőknek kerülniük kell. Szeghalom önkormányzatának Facebook-oldalán azonban jelezték, hogy a Penny Market mögötti gyalogos fahíd lezárását november 15-ig meghosszabbították. Öröm lehet az ürömben, hogy korszerűsítik a létesítmény tartószerkezetét, tehát stabilabb és biztonságosabb lesz az átkelési pont, mint eddig volt.

A tervekkel ellentétben nem ért véget a gyalogos fahíd felújítása, továbbra is lezárásra kell számítani. Illusztráció: Shutterstock