október 29., szerda

Nárcisz névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntés

48 perce

Ezentúl nem adnak pénzt a rangos városi díjak mellé

Címkék#testületi ülés#díj#döntés#elismerés

Erkölcsi elismerések maradnak, nem adnak a rangos városi díjak mellé pénzt – erről döntött a képviselő-testület az ülésén, mikor módosította a vonatkozó helyi rendeletet.

Licska Balázs
Ezentúl nem adnak pénzt a rangos városi díjak mellé

Nem adnak pénzjutalmat a két rangos városi elismerés mellé ezentúl. Fotó: MW

Fotó: SFIO CRACHO

A díszpolgári címmel és a Pro Urbe kitüntetéssel kapcsolatos rendelet is napirendre került Szeghalmon, a képviselő-testület közelmúltban tartott ülésén.

A helyi jogszabály módosítását az indokolta, hogy míg a díszpolgári cím esetében nem adtak mellé pénzjutalmat, a Pro Urbe elismerés mellé járt.

A cél az volt, hogy egységes legyen a szabályozás. Ezért mind a két rangos városi díj erkölcsi elismerés lesz a jövőben, egyik mellé sem adnak pénzt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu