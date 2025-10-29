48 perce
Ezentúl nem adnak pénzt a rangos városi díjak mellé
Erkölcsi elismerések maradnak, nem adnak a rangos városi díjak mellé pénzt – erről döntött a képviselő-testület az ülésén, mikor módosította a vonatkozó helyi rendeletet.
Nem adnak pénzjutalmat a két rangos városi elismerés mellé ezentúl. Fotó: MW
Fotó: SFIO CRACHO
A díszpolgári címmel és a Pro Urbe kitüntetéssel kapcsolatos rendelet is napirendre került Szeghalmon, a képviselő-testület közelmúltban tartott ülésén.
A helyi jogszabály módosítását az indokolta, hogy míg a díszpolgári cím esetében nem adtak mellé pénzjutalmat, a Pro Urbe elismerés mellé járt.
A cél az volt, hogy egységes legyen a szabályozás. Ezért mind a két rangos városi díj erkölcsi elismerés lesz a jövőben, egyik mellé sem adnak pénzt.
