Ezentúl nem adnak pénzt a rangos városi díjak mellé

A díszpolgári címmel és a Pro Urbe kitüntetéssel kapcsolatos rendelet is napirendre került Szeghalmon, a képviselő-testület közelmúltban tartott ülésén.

A helyi jogszabály módosítását az indokolta, hogy míg a díszpolgári cím esetében nem adtak mellé pénzjutalmat, a Pro Urbe elismerés mellé járt.

A cél az volt, hogy egységes legyen a szabályozás. Ezért mind a két rangos városi díj erkölcsi elismerés lesz a jövőben, egyik mellé sem adnak pénzt.