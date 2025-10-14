október 14., kedd

Helén névnap

+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntés

17 perce

Életveszélyes a szeghalmi magtár, hiába a műemléki védelem, bontás várhat rá

Címkék#életveszélyes#magtár épület#műemléki védelem#önkormányzat

Kezdeményezik a műemléki védelem megszüntetését – erről döntött a közelmúltban a képviselő-testület, miután a magtár épületét veszélyesnek ítélték, a gazdaságos felújítására pedig nincs esély. Az önkormányzat tervei között szerepel ugyanis műemléki védelem alatt álló a szeghalmi magtár lebontása. Az is szóba került az ülésen, hogy mi épülhet a helyére.

Licska Balázs
Életveszélyes a szeghalmi magtár, hiába a műemléki védelem, bontás várhat rá

Az épület gazdaságos felújítása nem kivitelezhető, valamint a rekonstrukció csak korszerű anyagok felhasználásával lehetséges. Emiatt az épület elvesztené műemlék jellegét. Szerkezeti állapota miatt további állagromlás, balesetveszély fenyeget – ezt írta a szeghalmi magtár vizsgálatára felkért szakértő az összegzésében, és kiemelte, hogy magtár lebontása építésügyi és statikai szempontból egyaránt indokolt és javasolt.

Lebontanák a szeghalmi magtár épületét.
A régi, műemléki védelem alatt álló szeghalmi magtár lebontása is szóba került a képviselő-testület ülésén.  

Jelentősen károsodott az egykori, szeghalmi magtár épülete

A szakértő alaposan bejárta kívülről és belülről a magtár épületét. Kisméretű téglákból épült, a földszint mellett van egy emelet, illetve egy padlástér. Probléma többek között, hogy a földszinten a betonpadló több helyen besüllyedt, az első emelet feletti födém beszakadt és hiányos, a tetőfedés szintén több ponton hiányos, a szerkezet is károsodott. A falakat és a környezetét jelentős mértékben benőtte a növényzet, ami további károkat okoz.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Hiába veszélyes, nem egyszerű a magtár lebontása

Hiába életveszélyes az állapota, a magtár lebontása nem egyszerű, mivel műemléki védelem alatt áll. Szeghalom képviselő-testülete ezért úgy döntött a közelmúltban tartott ülésén, hogy az önkormányzat ezért kezdeményezi a műemléki védelem megszüntetését az Építési és Közlekedési Minisztériumnál. 

Ezt tervezi Szeghalom a magtár helyére

Az is kiderült az ülésen: az önkormányzat régóta bővítené a Kossuth utcában az idősek otthonát. A tervezett bővítésnek teret adva a szomszédos ingatlanon, a Kossuth utca 16. szám alatt immár lebontották az egykori termelőszövetkezeti épületeket, egyedül a műemléki védelem alatt álló magtár maradt meg, amelynek – ahogy a szakértő is írta – gazdaságos felújítására nincs lehetőség.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu