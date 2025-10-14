Életveszélyes a szeghalmi magtár, hiába a műemléki védelem, bontás várhat rá

Az épület gazdaságos felújítása nem kivitelezhető, valamint a rekonstrukció csak korszerű anyagok felhasználásával lehetséges. Emiatt az épület elvesztené műemlék jellegét. Szerkezeti állapota miatt további állagromlás, balesetveszély fenyeget – ezt írta a szeghalmi magtár vizsgálatára felkért szakértő az összegzésében, és kiemelte, hogy magtár lebontása építésügyi és statikai szempontból egyaránt indokolt és javasolt.

A régi, műemléki védelem alatt álló szeghalmi magtár lebontása is szóba került a képviselő-testület ülésén.

Jelentősen károsodott az egykori, szeghalmi magtár épülete

A szakértő alaposan bejárta kívülről és belülről a magtár épületét. Kisméretű téglákból épült, a földszint mellett van egy emelet, illetve egy padlástér. Probléma többek között, hogy a földszinten a betonpadló több helyen besüllyedt, az első emelet feletti födém beszakadt és hiányos, a tetőfedés szintén több ponton hiányos, a szerkezet is károsodott. A falakat és a környezetét jelentős mértékben benőtte a növényzet, ami további károkat okoz.

Hiába veszélyes, nem egyszerű a magtár lebontása

Hiába életveszélyes az állapota, a magtár lebontása nem egyszerű, mivel műemléki védelem alatt áll. Szeghalom képviselő-testülete ezért úgy döntött a közelmúltban tartott ülésén, hogy az önkormányzat ezért kezdeményezi a műemléki védelem megszüntetését az Építési és Közlekedési Minisztériumnál.

Ezt tervezi Szeghalom a magtár helyére

Az is kiderült az ülésen: az önkormányzat régóta bővítené a Kossuth utcában az idősek otthonát. A tervezett bővítésnek teret adva a szomszédos ingatlanon, a Kossuth utca 16. szám alatt immár lebontották az egykori termelőszövetkezeti épületeket, egyedül a műemléki védelem alatt álló magtár maradt meg, amelynek – ahogy a szakértő is írta – gazdaságos felújítására nincs lehetőség.