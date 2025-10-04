október 5., vasárnap

Őszutó fesztivál

Tegnap, 14:09

Százötven évesen is gyúrtak a kolbászolimpián - galériával, videóval

Idősek világnapjával egybekötött Őszutó-fesztivál zajlik fergeteges hangulattal.

Nyemcsok László

Immáron a kilencedik kolbászolimpia zajlik szombaton egész nap Békéscsabán, a CsabaParkban. A frisskolbászkészítő-versenyre 22 versenymunkát adtak le délig a csapatok.

Molnár Sándor virágcsokorral üdvözölte Szrenka Pálnét. Fotó: Beol.hu 

A megnyitón Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Molnár Sándor, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke egyaránt kiemelte, példaértékű a nyugdíjasok aktivitása, a csapatszellem, akár az asztalok díszítésénél, akár a kolbász gyúrásánál. Szrenka Pálné, a Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke a legaktívabb önkéntes segítőiket is köszöntötte.

Kolbászolimpia a CsabaParkban

Fotók: Kiss Zoltán

A kolbászgyúráson a legidősebb párost a békéscsabai Takács ikrek, Sándor és Tibor alkották, 75+75 éves életkorral. Többen is elmondták a több száz megjelent közül, hogy ezek a rendezvények is erősítik a nyugdíjasok aktivitását, hozzájárulnak a család mellett az éltető erőhöz.

