Százéves kolbásztöltő is előkerült a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda galériaavatóján - galériával, videóval
A békéscsabai Százszorszép Művészeti Bázisóvodában „Hogy volt régen?” címmel galériamegnyitót ünnepeltek, ahol a gyermekek régi tárgyakon keresztül ismerkedhettek meg a falusi élet hagyományaival. A kolbászfesztivál apropóján még egy közel százéves kolbásztöltőt is bemutattak.
A múlt és a hagyományok megbecsülése kapott főszerepet a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda legújabb rendezvényén. Az intézményben „Hogy volt régen?” címmel nyílt galéria, ahol a gyermekek testközelből láthatták, milyen eszközökkel dolgoztak régen a falusi emberek. A rengeteg csodás régi tárgyat az óvoda dolgozói hozták be gyermekeknek, ahol egy nagyon régi, több mint százéves kolbásztöltő is a kiállítás részévé vált.
Ledzényi Lászlóné óvónő vezette a kiállítást, mutatta be a gyermekeknek a tárgyakat és mesélt róluk.
– Miért választotta ezt a témát és eszközöket?
– Két okból, az egyik, hogy ezek a régi tárgyak elég közel állnak a szívemhez, régi emlékeket ébresztenek fel bennem, mert amikor olyan kicsi voltam, mint most a gyerekek, akkor nagyon sokat jártam a nagyszüleimnél. Ott bizony előfordultak ezek a tárgyak, sőt még használtam is némelyiket. A másik ok, pedig az volt, hogy az óvódáskorú gyermekek ismerkedjenek meg ezekkel a dolgokkal, hogy tudják, régen milyen eszközöket használtak, és ezekből később, hogyan váltak modern tárgyak.
– Honnan sikerült ennyi szép és régi eszközt találni?
– Szeretném itt megköszönni a kolléganőim segítségét és munkáját, akikkel együtt gyűjtöttük össze a régi családi emlékeket és megvalósulhatott ezzel ez a múltidéző kiállítás.
A Cica csoport vidám népi játékokat mutatott be.
A galériaavató célja az volt, hogy a legkisebbek is megismerjék a régi idők mindennapi életét és munkafolyamatait. A kiállított tárgyak között helyet kaptak konyhai eszközök, mezőgazdasági kellékek és háztartási használati tárgyak egyaránt, ezek egykor a mindennapok részei voltak. A program külön érdekessége volt egy közel százéves kolbásztöltő, amelyet a hétvégén kezdődő Békéscsabai Kolbászfesztivál apropóján mutattak be. A gyerekek kíváncsian figyelték az előadást, és többen felismerték az eszközt, hiszen a kolbászkészítés hagyománya Békéscsabán máig élő része a családi és közösségi életnek.
Az óvoda pedagógusai kiemelték: fontos, hogy a gyermekek már korán találkozzanak a helyi értékekkel és hagyományokkal, hiszen ezek erősítik bennük az identitástudatot és a közösséghez való tartozás érzését. A galéria hosszabb távon is látogatható lesz, és a jövőben tematikus foglalkozásokkal is kiegészül.
