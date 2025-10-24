október 24., péntek

Salamon névnap

Múltunk és értékeink

1 órája

Százéves kolbásztöltő is előkerült a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda galériaavatóján - galériával, videóval

Címkék#hagyomány#gyerek#beol videó#Hogy volt régen#Százszorszép Művészeti Bázisóvodában#érték#Békéscsaba

A békéscsabai Százszorszép Művészeti Bázisóvodában „Hogy volt régen?” címmel galériamegnyitót ünnepeltek, ahol a gyermekek régi tárgyakon keresztül ismerkedhettek meg a falusi élet hagyományaival. A kolbászfesztivál apropóján még egy közel százéves kolbásztöltőt is bemutattak.

Beol.hu

A múlt és a hagyományok megbecsülése kapott főszerepet a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda legújabb rendezvényén. Az intézményben „Hogy volt régen?” címmel nyílt galéria, ahol a gyermekek testközelből láthatták, milyen eszközökkel dolgoztak régen a falusi emberek. A rengeteg csodás régi tárgyat az óvoda dolgozói hozták be gyermekeknek, ahol egy nagyon régi, több mint százéves kolbásztöltő is a kiállítás részévé vált. 

Százéves kolbásztöltő a békéscsabai óvodában
A gyermekek érdeklődve ismerkedtek a régi idők eszközeivel a „Hogy volt régen?” galéria megnyitóján a Százszorszép Óvodában. A kiállításon lapult a százéves kolbásztöltő is. Fotó: Beol.hu

Megnyitották az évszaki galériát Békéscsabán, egy százéves kolbásztöltő is előkerült

Ledzényi Lászlóné óvónő vezette a kiállítást, mutatta be a gyermekeknek a tárgyakat és mesélt róluk. 

– Miért választotta ezt a témát és eszközöket?

– Két okból, az egyik, hogy ezek a régi tárgyak elég közel állnak a szívemhez, régi emlékeket ébresztenek fel bennem, mert amikor olyan kicsi voltam, mint most a gyerekek, akkor nagyon sokat jártam a nagyszüleimnél. Ott bizony előfordultak ezek a tárgyak, sőt még használtam is némelyiket. A másik ok, pedig az volt, hogy az óvódáskorú gyermekek ismerkedjenek meg ezekkel a dolgokkal, hogy tudják, régen milyen eszközöket használtak, és ezekből később, hogyan váltak modern tárgyak.

– Honnan sikerült ennyi szép és régi eszközt találni?

– Szeretném itt megköszönni a kolléganőim segítségét és munkáját, akikkel együtt gyűjtöttük össze a régi családi emlékeket és megvalósulhatott ezzel ez a múltidéző kiállítás.

Őszi galéria megnyitó a Százszorszép Művészeti Bázisóvodában

Fotók: Beol.hu

A Cica csoport vidám népi játékokat mutatott be. 

A galériaavató célja az volt, hogy a legkisebbek is megismerjék a régi idők mindennapi életét és munkafolyamatait. A kiállított tárgyak között helyet kaptak konyhai eszközök, mezőgazdasági kellékek és háztartási használati tárgyak egyaránt, ezek egykor a mindennapok részei voltak. A program külön érdekessége volt egy közel százéves kolbásztöltő, amelyet a hétvégén kezdődő Békéscsabai Kolbászfesztivál apropóján mutattak be. A gyerekek kíváncsian figyelték az előadást, és többen felismerték az eszközt, hiszen a kolbászkészítés hagyománya Békéscsabán máig élő része a családi és közösségi életnek.

A százéves kolbásztöltő. Fotó: Beol.hu

Az óvoda pedagógusai kiemelték: fontos, hogy a gyermekek már korán találkozzanak a helyi értékekkel és hagyományokkal, hiszen ezek erősítik bennük az identitástudatot és a közösséghez való tartozás érzését. A galéria hosszabb távon is látogatható lesz, és a jövőben tematikus foglalkozásokkal is kiegészül.

 

