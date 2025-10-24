Százéves kolbásztöltő is előkerült a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda galériaavatóján - galériával, videóval

A múlt és a hagyományok megbecsülése kapott főszerepet a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda legújabb rendezvényén. Az intézményben „Hogy volt régen?” címmel nyílt galéria, ahol a gyermekek testközelből láthatták, milyen eszközökkel dolgoztak régen a falusi emberek. A rengeteg csodás régi tárgyat az óvoda dolgozói hozták be gyermekeknek, ahol egy nagyon régi, több mint százéves kolbásztöltő is a kiállítás részévé vált.

A gyermekek érdeklődve ismerkedtek a régi idők eszközeivel a „Hogy volt régen?” galéria megnyitóján a Százszorszép Óvodában. A kiállításon lapult a százéves kolbásztöltő is. Fotó: Beol.hu

Ledzényi Lászlóné óvónő vezette a kiállítást, mutatta be a gyermekeknek a tárgyakat és mesélt róluk.

– Miért választotta ezt a témát és eszközöket?

– Két okból, az egyik, hogy ezek a régi tárgyak elég közel állnak a szívemhez, régi emlékeket ébresztenek fel bennem, mert amikor olyan kicsi voltam, mint most a gyerekek, akkor nagyon sokat jártam a nagyszüleimnél. Ott bizony előfordultak ezek a tárgyak, sőt még használtam is némelyiket. A másik ok, pedig az volt, hogy az óvódáskorú gyermekek ismerkedjenek meg ezekkel a dolgokkal, hogy tudják, régen milyen eszközöket használtak, és ezekből később, hogyan váltak modern tárgyak.

– Honnan sikerült ennyi szép és régi eszközt találni?

– Szeretném itt megköszönni a kolléganőim segítségét és munkáját, akikkel együtt gyűjtöttük össze a régi családi emlékeket és megvalósulhatott ezzel ez a múltidéző kiállítás.