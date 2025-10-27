Egy kis csoda: újra szól a legendás, több mint 200 éves zeneszekreter - videóval

A gyulai Százéves cukrászda egyik ékköve a fuvolasípos zeneszekreter, amelyet a közelmúltban restauráltak.

A Százéves cukrászda zeneszekreterét Balogh László és dr. Görgényi Ernő mutatta be. Fotó: dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármester Facebook oldala

A zeneszekreter ismét a Százéves cukrászda dísze

Facebook-videójában dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, a zeneszekretert Balogh László mestercukrász restauráltatta, aki a patinás cukrászdát működteti. A zenegép ismét régi fényében díszíti a cukrászdát és működik is, az órája ugyancsak ismét jár, ketyeg pedig korábban nem volt üzemképes.

Az 1816 kétszer is szerepel rajta

Balogh László kiemelte, a különleges tárgy korai biedermeier, és az 1816 van beütve a hátuljába.

– Ezt a dátumot két helyen is megtaláltuk benne – tette hozzá a mestercukrász. A zeneszekretert Egerben újították fel. Balogh László szólt arról, hogy tudomásuk szerint Magyarországon a gyulain kívül három hasonló tárgy van. Azért csak hasonló, mert a korabeli zenegépek mindegyike egyedi gyártás, egyik sem teljesen azonos a másikkal. A zeneszekretert teljesen helyreállították, a munkálatok érintették a szerkezeti részét, az órát, illetve az eszköz új üveget is kapott, amit elég nehéz volt beszerezni. A szerkezete fenyő, de mahagóni furnér van rajta, amit gyönyörű szépen politúroztak. Az aranyozott részeket laparannyal borították.

Osi bácsi fényképe is ott van a szekreteren

A szekreteren ahogy eddig, most is látható Jánosi Imre „Osi bácsi” fényképe is, a cukrászmester volt a cukrászda utolsó magánember tulajdonosa. A fotóját új keretbe helyezték, amivel Balogh László a szakmai tiszteletét is szeretné kifejezni elődje iránt. A zeneszekreter meg is szólaltatta Balogh László.

