Rangos elismeréssel jutalmazták a civilek segítőjét: vendégünk Szatmári Júlia
Vendégünk volt Szatmári Júlia, a Civil Szervezetek Szövetségének ügyvezetője, aki nemrégiben a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehette át. A beszélgetésben az elismerés mellett szót ejtünk a szervezet aktualitásairól, eredményeiről, de az újdonságokról és a jövőbeli céljaikról is.
Szatmári Júlia két évtizedes példaértékű szakmai munkája, a civil közösséget szolgáló önzetlen tevékenysége elismeréseként augusztus 20. alkalmából Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehetett át. A podcastben a Civil Szervezetek Szövetségének ügyvezetőjét arról kérdeztük, hogy mit jelent számára ez a különleges elismerés. Továbbá beszélgettünk arról, hogy a szövetség miben tud segíteni a civil szervezetek számára, illetve milyen újdonságok, aktualitások történtek az utóbbi időszakban náluk. Szó ejtettünk emellett a szövetség idei, valamint 2026-os terveiről, céljairól is, valamint a hallgatók azt is megtudhatják, hogy Szatmári Júliának milyen szakmai tervei vannak a jövőre nézve.
