Veszély

21 perce

Lassítson! Szarvasokra figyelmeztetnek a 44-esen!

Szarvasok bóklásznak az út szélén.

Beol.hu

Óvatosan a 44-esen, a Tiszaugi-híd után Lakitelek felé szarvasok vannak az úton és az út szélén – jelent meg a figyelmeztetés a 44-es főút, M44 útinform csoportban.

Őzveszély az utak mentén. Fotó: MW-archívum

Még tart a szarvasbőgés

Ahogy azt megírtuk, október elejéig  a szarvasok ilyenkor gyakran váltanak helyet, sokszor hirtelen, kiszámíthatatlanul lépnek az útra – akár nappal is. Különösen erdős vagy mezőgazdasági területeken, kora reggeli és alkonyati órákban nagy a kockázat a szarvasbőgés miatt. Javasolt a lassabb haladás, és érdemes figyelni a vadveszélyt jelző táblákra. Egy ütközés nemcsak az állat, de az autóban ülők életét is veszélyeztetheti.

 

