Hírösszefoglaló

38 perce

Filmvászonra került a szarvasi legenda és büszkén lobogott a csapatzászló

Egy maroknyi fiatal filmes csapat, régi magyar konyhák illatát és emlékeit idézi meg, és egységesen zúgott az Erőt, egészséget! Békéscsabán. Nézzük, mi-mindenről írtunk még 2025. október 31-én.

Egy lelkes fiatal csapat dokumentumfilmet forgatott a nyáron a magyar háztartások egyik legidőtállóbb ikonjáról. A Szarvasi Mini Espresso-ról készült film egyszerre szól ipartörténetről, emberi szenvedélyről, és arról a különös, meleg nosztalgiáról, ami minden magyar konyhában ott lebeg a kávéfőző felett.

Dokumentumfilm készült az ikonikus kávéfőzőről, a Szarvasi Mini Espresso-ról
Dokumentumfilm készült az ikonikus kávéfőzőről, a Szarvasi Mini Espresso-ról, melyet a YouTube-on lehet megtekinteni. Fotó: Szarvasi Háztartásigép Kft.

A Szarvasi Mini Espresso negyven éve változatlan formában készül

A dokumentumfilm nemcsak a gyártás kulisszáit és a Szarvasi márka történetét tárja fel, hanem egy család életén keresztül is megmutatja, milyen mélyen szőtte bele magát ez a kávéfőző a retro magyar mindennapokba. A film látványvilága tudatosan retro: a Zalaszentgróti Retro Kirakatban forgatott jelenetek a nyolcvanas évek színeit, tárgyait és hangulatát idézik. Több mint negyven éve változatlan formában készül Magyarország egyik legkedveltebb háztartási ikonja, a Szarvasi Mini Espresso. Menő, gazdaságos és örök darab – egy gép, ami túlélte a rendszerváltást, a divathullámokat és a kapszulás gépeket. A dokumentumfilm célja nemcsak az, hogy megőrizze a gyár és a kávéfőző történetét, hanem, hogy új fényt vessen egy olyan magyar termékre, amely generációk közös emléke – és most a tervek szerint Hungarikum minősítést is szeretne szerezni.

Ne feledd, szombaton minden bezár, de mutatjuk, hol vásárolhatsz

Jön az ünnepi hétvége. Mutatjuk, mire készüljünk, hogy ne pattanjunk le az ajtóról, összeszedtünk a különféle boltok nyitva tartását.

Ha nagybevásárlást tervezünk, készüljünk fel: a Tesco, Lidl, Aldi, Auchan, Spar és a bevásárlóközpontok mind zárva tartanak november 1-jén. Jobb, ha előre feltankolunk a legfontosabb élelmiszerekből, mert a legtöbb hely csak másnap, halottak napján nyit újra.

Véget ért a beruházás, aminek rengetegen örültek Sarkadon

Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb, a helyiek mindennapi életére kiható fejlesztés valósult meg a város több helyszínén. A Viharsarki keresztutak címet viselő projekt, a sarkadi útépítés eredményeit csütörtökön a városházán ismertették.

A sarkadi útépítés véget ért, összesen kilenc helyszínen aszfaltoztak. Fotó: Sarkad Facebook-oldala

Korda György és Balázs Klári mindent egy lapra tesz fel a Csaba Centerben

Azt szinte mindenki tudja, hogy Korda György nagy pókerjátékos, és élvezetesen közvetíti is a világ legjobbjainak csatározását. Most az all-in – ami a pókerben azt jelenti, hogy a játékos az összes zsetonját felteszi egy leosztásban – hamarosan a Csaba Centerben hangzik el tőle.

Korda György és Balázs Klári is koncertezik a Csaba Centerben. Fotó: MW

Lázár János: a békéscsabaiak számíthatnak ránk

A békéscsabaiak számíthatnak ránk – ezt mondta az építési és közlekedési miniszter egy videóban. A Lázárinfó békéscsabai állomásán rengeteg kérdésre válaszolt, több témát is érintett Lázár János.

Lázárinfó Békéscsabán

Fotók: Lehoczky Péter

Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében

Egységesen zúgott az Erőt, egészséget!, lobogott a csapatzászló Békéscsabán, a Szent István téren pénteken. A katonai eskütétel során mintegy százan tettek fogadalmat, ők a jövőben, a békéscsabai és a tatai, tízhetes kiképzésüket követően a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek az ország több alakulatánál. A rendezvény keretében a Szabadság téren a 101. császári és királyi gyalogezred emlékművénél is megemlékezést tartottak.

Mintegy százan tettek fogadalmat Békéscsabán

Fotók: Dinya Magdolna

Egy évszázad az emberi élet védelmében – egy nem akármilyen meglepetés is érkezett

A gyulai szervezett mentés 100 éves jubileuma alkalmából rendeztek ünnepi állománygyűlést pénteken délelőtt a gyulai városháza dísztermében. A gyulai mentők évfordulójára egy nem mindennapi „apróság” is érkezett.

100 éves a mentőszolgálat Gyulán

Fotók: Bencsik Ádám


 

