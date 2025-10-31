38 perce
Filmvászonra került a szarvasi legenda és büszkén lobogott a csapatzászló
Egy maroknyi fiatal filmes csapat, régi magyar konyhák illatát és emlékeit idézi meg, és egységesen zúgott az Erőt, egészséget! Békéscsabán. Nézzük, mi-mindenről írtunk még 2025. október 31-én.
Egy lelkes fiatal csapat dokumentumfilmet forgatott a nyáron a magyar háztartások egyik legidőtállóbb ikonjáról. A Szarvasi Mini Espresso-ról készült film egyszerre szól ipartörténetről, emberi szenvedélyről, és arról a különös, meleg nosztalgiáról, ami minden magyar konyhában ott lebeg a kávéfőző felett.
A Szarvasi Mini Espresso negyven éve változatlan formában készül
A dokumentumfilm nemcsak a gyártás kulisszáit és a Szarvasi márka történetét tárja fel, hanem egy család életén keresztül is megmutatja, milyen mélyen szőtte bele magát ez a kávéfőző a retro magyar mindennapokba. A film látványvilága tudatosan retro: a Zalaszentgróti Retro Kirakatban forgatott jelenetek a nyolcvanas évek színeit, tárgyait és hangulatát idézik. Több mint negyven éve változatlan formában készül Magyarország egyik legkedveltebb háztartási ikonja, a Szarvasi Mini Espresso. Menő, gazdaságos és örök darab – egy gép, ami túlélte a rendszerváltást, a divathullámokat és a kapszulás gépeket. A dokumentumfilm célja nemcsak az, hogy megőrizze a gyár és a kávéfőző történetét, hanem, hogy új fényt vessen egy olyan magyar termékre, amely generációk közös emléke – és most a tervek szerint Hungarikum minősítést is szeretne szerezni.
Ne feledd, szombaton minden bezár, de mutatjuk, hol vásárolhatsz
Jön az ünnepi hétvége. Mutatjuk, mire készüljünk, hogy ne pattanjunk le az ajtóról, összeszedtünk a különféle boltok nyitva tartását.
Ha nagybevásárlást tervezünk, készüljünk fel: a Tesco, Lidl, Aldi, Auchan, Spar és a bevásárlóközpontok mind zárva tartanak november 1-jén. Jobb, ha előre feltankolunk a legfontosabb élelmiszerekből, mert a legtöbb hely csak másnap, halottak napján nyit újra.
Véget ért a beruházás, aminek rengetegen örültek Sarkadon
Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb, a helyiek mindennapi életére kiható fejlesztés valósult meg a város több helyszínén. A Viharsarki keresztutak címet viselő projekt, a sarkadi útépítés eredményeit csütörtökön a városházán ismertették.
Korda György és Balázs Klári mindent egy lapra tesz fel a Csaba Centerben
Azt szinte mindenki tudja, hogy Korda György nagy pókerjátékos, és élvezetesen közvetíti is a világ legjobbjainak csatározását. Most az all-in – ami a pókerben azt jelenti, hogy a játékos az összes zsetonját felteszi egy leosztásban – hamarosan a Csaba Centerben hangzik el tőle.
Lázár János: a békéscsabaiak számíthatnak ránk
A békéscsabaiak számíthatnak ránk – ezt mondta az építési és közlekedési miniszter egy videóban. A Lázárinfó békéscsabai állomásán rengeteg kérdésre válaszolt, több témát is érintett Lázár János.
Lázárinfó BékéscsabánFotók: Lehoczky Péter
Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében
Egységesen zúgott az Erőt, egészséget!, lobogott a csapatzászló Békéscsabán, a Szent István téren pénteken. A katonai eskütétel során mintegy százan tettek fogadalmat, ők a jövőben, a békéscsabai és a tatai, tízhetes kiképzésüket követően a Magyar Honvédség szerződéses katonái lesznek az ország több alakulatánál. A rendezvény keretében a Szabadság téren a 101. császári és királyi gyalogezred emlékművénél is megemlékezést tartottak.
Mintegy százan tettek fogadalmat BékéscsabánFotók: Dinya Magdolna
Egy évszázad az emberi élet védelmében – egy nem akármilyen meglepetés is érkezett
A gyulai szervezett mentés 100 éves jubileuma alkalmából rendeztek ünnepi állománygyűlést pénteken délelőtt a gyulai városháza dísztermében. A gyulai mentők évfordulójára egy nem mindennapi „apróság” is érkezett.
100 éves a mentőszolgálat GyulánFotók: Bencsik Ádám