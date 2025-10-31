Filmvászonra került a szarvasi legenda és büszkén lobogott a csapatzászló

Egy lelkes fiatal csapat dokumentumfilmet forgatott a nyáron a magyar háztartások egyik legidőtállóbb ikonjáról. A Szarvasi Mini Espresso-ról készült film egyszerre szól ipartörténetről, emberi szenvedélyről, és arról a különös, meleg nosztalgiáról, ami minden magyar konyhában ott lebeg a kávéfőző felett.

Dokumentumfilm készült az ikonikus kávéfőzőről, a Szarvasi Mini Espresso-ról, melyet a YouTube-on lehet megtekinteni. Fotó: Szarvasi Háztartásigép Kft.

A Szarvasi Mini Espresso negyven éve változatlan formában készül

A dokumentumfilm nemcsak a gyártás kulisszáit és a Szarvasi márka történetét tárja fel, hanem egy család életén keresztül is megmutatja, milyen mélyen szőtte bele magát ez a kávéfőző a retro magyar mindennapokba. A film látványvilága tudatosan retro: a Zalaszentgróti Retro Kirakatban forgatott jelenetek a nyolcvanas évek színeit, tárgyait és hangulatát idézik. Több mint negyven éve változatlan formában készül Magyarország egyik legkedveltebb háztartási ikonja, a Szarvasi Mini Espresso. Menő, gazdaságos és örök darab – egy gép, ami túlélte a rendszerváltást, a divathullámokat és a kapszulás gépeket. A dokumentumfilm célja nemcsak az, hogy megőrizze a gyár és a kávéfőző történetét, hanem, hogy új fényt vessen egy olyan magyar termékre, amely generációk közös emléke – és most a tervek szerint Hungarikum minősítést is szeretne szerezni.

Ne feledd, szombaton minden bezár, de mutatjuk, hol vásárolhatsz

Jön az ünnepi hétvége. Mutatjuk, mire készüljünk, hogy ne pattanjunk le az ajtóról, összeszedtünk a különféle boltok nyitva tartását.

Ha nagybevásárlást tervezünk, készüljünk fel: a Tesco, Lidl, Aldi, Auchan, Spar és a bevásárlóközpontok mind zárva tartanak november 1-jén. Jobb, ha előre feltankolunk a legfontosabb élelmiszerekből, mert a legtöbb hely csak másnap, halottak napján nyit újra.

Véget ért a beruházás, aminek rengetegen örültek Sarkadon

Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb, a helyiek mindennapi életére kiható fejlesztés valósult meg a város több helyszínén. A Viharsarki keresztutak címet viselő projekt, a sarkadi útépítés eredményeit csütörtökön a városházán ismertették.