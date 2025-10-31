október 31., péntek

Hiánypótló alkotás

3 órája

A magyar konyhák legendája újra reflektorfényben – film készült a szarvasi kávéfőzőről

Címkék#gyár#történet#Szarvasi Mini Espresso#film szarvasi#dokumentumfilm

Egy lelkes fiatal csapat dokumentumfilmet forgatott a nyáron a magyar háztartások egyik legidőtállóbb ikonjáról. A Szarvasi Mini Espresso-ról készült film egyszerre szól ipartörténetről, emberi szenvedélyről, és arról a különös, meleg nosztalgiáról, ami minden magyar konyhában ott lebeg a kávéfőző felett.

Vincze Attila

– Amikor édesanyám feltette a kávét a régi „Szarvasin”, rájöttem, hogy ez több mint egy gép – ez történelem, egy kávéfőző, ami 1988-tól családunk mindennapjait kíséri – meséli Sipos Péter, a Szarvasi Mini Espresso-ról készült film rendezője a Szarvasi Háztartásigép Kft. szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A dokumentumfilmet a Tuleon Content Creation fiatal alkotócsapata készítette, akik autodidakta filmesként, szívből és lelkesedésből építették fel saját stúdiójukat. A csapat története a Marcaliban működő Berzsenyi Dániel Gimnáziumból indult, ahol tanárok és diákok együtt kezdtek kísérletezni a mozgóképpel – először iskolai kisfilmekben, majd a magyar Hungarikum-vetélkedőkön. Innen vezetett az út a Gombos harangöntödéről, a zselici hársmézről és vidéki mesterségekről szóló filmeken át egészen a szarvasi gyár kapujáig.

A Szarvasi Mini Espresso-ról készült dokumentumfilm
Dokumentumfilm készült az ikonikus kávéfőzőről, a Szarvasi Mini Espresso-ról, melyet a YouTube-on lehet megtekinteni. Fotó: Szarvasi Háztartásigép Kft.

A Szarvasi Mini Espresso negyven éve változatlan formában készül

A dokumentumfilm nemcsak a gyártás kulisszáit és a Szarvasi márka történetét tárja fel, hanem egy család életén keresztül is megmutatja, milyen mélyen szőtte bele magát ez a kávéfőző a retro magyar mindennapokba. A film látványvilága tudatosan retro: a Zalaszentgróti Retro Kirakatban forgatott jelenetek a nyolcvanas évek színeit, tárgyait és hangulatát idézik. Több mint negyven éve változatlan formában készül Magyarország egyik legkedveltebb háztartási ikonja, a Szarvasi Mini Espresso. Menő, gazdaságos és örök darab – egy gép, ami túlélte a rendszerváltást, a divathullámokat és a kapszulás gépeket. A dokumentumfilm célja nemcsak az, hogy megőrizze a gyár és a kávéfőző történetét, hanem, hogy új fényt vessen egy olyan magyar termékre, amely generációk közös emléke – és most a tervek szerint Hungarikum minősítést is szeretne szerezni.


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Azon dolgoznak, hogy az ikonikus márka fennmaradjon

– A Szarvasi kávéfőző nem csupán használati tárgy, hanem a magyar otthon szimbóluma. Minden cseppje egy kis időutazás – a múltból, a jelenen át a jövőbe. Azon dolgozunk, hogy ez az ikonikus márka fennmaradjon, és még sok generáció életét tegye színesebbé. A kávé, ahogy mi szeretjük… – fogalmazott Takács-Strasszer Krisztina, a Szarvasi Háztartásigép Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.

A By Szarvasi – A kávéfőző című film megtekinthető a YouTube-on.

 

 

 

