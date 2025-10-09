október 9., csütörtök

Vizet a tájba

30 perce

Vízzel töltik fel a Száraz-eret, ezzel segítik a gazdálkodókat – galériával

A talajban tárolt vízkészlet növelésével segítik a gazdálkodókat Dél-Békésben, Békés-Csanádban. Komoly mennyiségű, mintegy 1 millió köbméter vizet kap a több települést is érintő, összességében 75 kilométeres Száraz-ér a Vizet a tájba programon keresztül – jelentették be a csütörtökön Battonya határában, a szivattyútelepnél tartott sajtótájékoztatón.

Licska Balázs

A Száraz-ér értékes természeti kincs, fontos a helyi ökoszisztéma és a helyi mezőgazdaság számára is – hangsúlyozta elöljáróban Farkas Norbert, Mezőkovácsháza polgármestere. Elmondta, hogy a vízkészletek megőrzése érdekében a dél-békési települések egy társulást hoznának létre, és együttműködést terveznek a vízügyi igazgatósággal.

A Száraz-ér vízzel való feltöltéséről és annak fontosságáról esett szó.
A Száraz-ér vízzel való feltöltéséről és annak fontosságáról beszélt Farkas Norbert, Mezőkovácsháza polgármestere, Hubai Imre, az Agrárminisztérium államtitkára, valamint Erdős Norbert országgyűlési képviselő. Fotó: Lehoczky Péter

Elfogadta a kormány a Száraz-érrel kapcsolatos programot

Erdős Norbert országgyűlési képviselő elmondta, hogy Dél-Békésben, Békés-Csanádban vannak az ország legjobb minőségű termőterületei, a Maros vízgyűjtő területéhez tartozó térség azonban évek óta vízhiányban szenved. A Száraz-ér 75 kilométer hosszúságú, több települést érint, közvetlenül Battonyát, Mezőkovácsházát, Végegyházát és Tótkomlóst, és a településeken összességében több ezren gazdálkodnak. Kiemelte, hogy kormányhatározatban fogadták el a Száraz-érrel kapcsolatos programot, és 30 millió forintot különítettek el a projekt tervezésére.

Vizet a tájba program – Battonya

Fotók: Lehoczky Péter

Nem öntözésre érkezik a víz, hanem azért, hogy a hiányt pótolhassák

Most pedig a Vizet a tájba programon keresztül 1 millió köbméter vizet kap a Száraz-ér, 600 ezer köbméter pedig immár meg is érkezett 40-44 millió forint értékben, érdekesség, hogy Romániától vásároltak vizet. A Száraz-ér nyugati részére ugyancsak érkezik víz, mintegy 25 ezer köbméter, Makó felől átemelőkön keresztül, 10 millió forint értékben. Összességében tehát egy 50-54 millió forintos beruházásról van szó. Hangsúlyozta: a víz nem öntözésre érkezik most, hanem azért, hogy a vízhiányt pótolhassák.

A Száraz-érbe mintegy 40-44 millió forint értékben Romániából is vásároltak vizet. Fotó: Lehoczky Péter

A Vizet a tájba program keretében 300 beavatkozás történt

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára elmondta, hogy a Vizet a tájba program keretében országszerte mintegy 1 milliárd köbméter vizet tároltak be, az élővilág védelme, a körforgás fenntartása, az agrárium érdekében. A felszín alatti vízkészletek elfogytak, a talajban 2-3 méteres vízszintcsökkenést tapasztaltak, ami immár a talaj termőképességét fenyegeti. Az aszályvédelmi akciótervre 4,7 milliárd forintot különítettek el, országszerte 300 beavatkozás történt – Békés vármegye területén is mintegy 30 –, a munkában ezer vízügyi szakember vett részt.

Megemelkedik a talajvízszint, ezzel segítik a gazdálkodókat

Fontos célnak nevezte az Alföld visszanedvesítését, megjegyezte ugyanis, hogy az országosan bejelentett aszálykárok harmada Békés vármegye mellett Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyékből érkezett. Kiemelte, hogy a Maros és a Körösök közötti területen a víz tájba való kihelyezésével megemelkedik a talajvízszint, ezzel pedig segítik a gazdálkodókat. A kutaknál akár 70-80 centiméteres vízszintemelkedést is lehet tapasztalni. Azt mondta, hogy olyan projektekre van szükség, amelyek a vízkészletek tartós és jelentős növelésével járnak. 

 

 

