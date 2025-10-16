3 órája
Új fejezet kezdődhet a Wenckheim-kastély történetében, beadta pályázatát Békés vármegye
Határidőre beadta a szabadkígyósi Wenckheim-kastély üzemeltetésére vonatkozó pályázatát a Békés Vármegyei Önkormányzat. A döntésről 3 hónapon belül születhet határozat.
Beadta határidőre a szabadkígyósi Wenckheim-kastély üzemeltetésére vonatkozó pályázatát a Békés Vármegyei Önkormányzat – közölte a vármegyei közgyűlés elnöke szerdán az MTI-vel Medgyesbodzáson.
Hiszen nemcsak a vármegyének fontos, hogy ez a kiemelt érték jól működjön, hanem a környező településeknek is
– fogalmazott Molnár Sándor (Fidesz–KDNP), aki hozzátette, szeptember végén zárt ülésen döntöttek a pályázat beadásáról. A hódmezővásárhelyi önkormányzaton kívül más pályázóról nem tudnak, az anyagokat tudomása szerint még nem bírálták el.
Több partner is részt venne a Wenckheim-kastély üzemeltetésében
Elmondta, terveik szerint az üzemeltetésben több partner is részt venne. Arra a kérdésre, hogy korábban Békéscsabát és Szabadkígyóst említették lehetséges együttműködőként, úgy reagált: „első körben ők, de lehet, hogy a kör bővül, a tárgyalások még zajlanak”. Molnár Sándor szerint célszerű lenne, ha az üzemeltetés egy teljes gazdasági évvel indulna, vagyis a győztes január 1-jétől vehetné át a kastély működtetését. – Hogy ez megvalósulhat-e, arra most nem tudok válaszolni – fogalmazott.
Ha kiderül, hogy nyert-e a pályázatuk, akkor a következő döntési szakasz a szervezeti formáról való határozat meghozatala lesz. Terveik szerint január 1-ig kidolgozható és megvalósítható az ehhez szükséges előkészítés.
Beküldték a kérelmeket
Az Építési és Közlekedési Minisztérium július 29-én tette közzé a pályázati felhívást, amely 17 helyszín között ismét tartalmazta a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt. A kérelmezőknek 60 nap állt rendelkezésükre a pályázat benyújtására, ezt követően a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek 90 napja van az elbírálásra.
A szabadkígyósi kastély üzemeltetését korábban a hódmezővásárhelyi önkormányzat nyerte el, ám a tulajdonba adási folyamatot idén március végén a minisztérium felfüggesztette. Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, a választókerület márciusban kinevezett elnöke május végén bejelentette, hogy a szabadkígyósi kastélyt a Békés Vármegyei Önkormányzat venné tulajdonba, a működtetést pedig nonprofit gazdasági társaság keretében, Szabadkígyós és Békéscsaba önkormányzataival közösen valósítanák meg. Ezt az érintett felek levélben is jelezték Lázár János építési és közlekedési miniszternek.
Orbán Viktor világosan fogalmazott
Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 23-án, a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóünnepségén látogatott Békés vármegyébe, és a hírportálunknak adott interjújában a szabadkígyósi kastélyról azt mondta:
A helyieknek van elsőbbsége, pont. Nem olyan bonyolult ügy.
Orbán Viktor hírportálunknak adott teljes interjúja itt olvasható.
Vita volt Hódmezővásárhelyen
Ahogy szeptemberben megírtuk, Hódmezővásárhelyen újabb vitát váltott ki a város közgyűlésének döntése, miután a testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett ismét pályázatot nyújtana be a szabadkígyósi Wenckheim-kastély tulajdonjogára – annak ellenére, hogy az ingatlan hetven kilométerre fekszik a várostól, fenntartása pedig milliárdos költséggel járna. Márki-Zay Péter polgármester szerint ezzel tiltakoznak Lázár János miniszter döntése ellen, aki korábban visszavonta a már megnyert pályázatot, míg a Fidesz–KDNP képviselői politikai indíttatású, értelmetlen lépésnek nevezték a határozatot, ezért távol maradtak az ülésről.
