Új fejezet kezdődhet a Wenckheim-kastély történetében, beadta pályázatát Békés vármegye

Beadta határidőre a szabadkígyósi Wenckheim-kastély üzemeltetésére vonatkozó pályázatát a Békés Vármegyei Önkormányzat – közölte a vármegyei közgyűlés elnöke szerdán az MTI-vel Medgyesbodzáson.

Beadta pályázatát a Békés Vármegyei Önkormányzat a Wenckheim-kastély üzemeltetésére. Fotó: Beol.hu

Hiszen nemcsak a vármegyének fontos, hogy ez a kiemelt érték jól működjön, hanem a környező településeknek is

– fogalmazott Molnár Sándor (Fidesz–KDNP), aki hozzátette, szeptember végén zárt ülésen döntöttek a pályázat beadásáról. A hódmezővásárhelyi önkormányzaton kívül más pályázóról nem tudnak, az anyagokat tudomása szerint még nem bírálták el.

Több partner is részt venne a Wenckheim-kastély üzemeltetésében

Elmondta, terveik szerint az üzemeltetésben több partner is részt venne. Arra a kérdésre, hogy korábban Békéscsabát és Szabadkígyóst említették lehetséges együttműködőként, úgy reagált: „első körben ők, de lehet, hogy a kör bővül, a tárgyalások még zajlanak”. Molnár Sándor szerint célszerű lenne, ha az üzemeltetés egy teljes gazdasági évvel indulna, vagyis a győztes január 1-jétől vehetné át a kastély működtetését. – Hogy ez megvalósulhat-e, arra most nem tudok válaszolni – fogalmazott.

Ha kiderül, hogy nyert-e a pályázatuk, akkor a következő döntési szakasz a szervezeti formáról való határozat meghozatala lesz. Terveik szerint január 1-ig kidolgozható és megvalósítható az ehhez szükséges előkészítés.

Beküldték a kérelmeket

Az Építési és Közlekedési Minisztérium július 29-én tette közzé a pályázati felhívást, amely 17 helyszín között ismét tartalmazta a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt. A kérelmezőknek 60 nap állt rendelkezésükre a pályázat benyújtására, ezt követően a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek 90 napja van az elbírálásra.

A szabadkígyósi kastély üzemeltetését korábban a hódmezővásárhelyi önkormányzat nyerte el, ám a tulajdonba adási folyamatot idén március végén a minisztérium felfüggesztette. Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, a választókerület márciusban kinevezett elnöke május végén bejelentette, hogy a szabadkígyósi kastélyt a Békés Vármegyei Önkormányzat venné tulajdonba, a működtetést pedig nonprofit gazdasági társaság keretében, Szabadkígyós és Békéscsaba önkormányzataival közösen valósítanák meg. Ezt az érintett felek levélben is jelezték Lázár János építési és közlekedési miniszternek.