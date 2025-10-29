október 29., szerda

Nárcisz névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békéscsaba

16 perce

Busz viszi a csabaiakat Szabadkára, kiderült, megéri-e a piacozás

Címkék#békéscsabai busz#piac#Szabadka#vásárlás#kerékpár#igény

Itt van a békési vármegyeszékhelytől pár órára, és vannak, akik ott vásárolnak ezt meg azt. Békéscsabai indulással hirdetnek a közösségi portálon buszt, melynek célállomása a szabadkai piac. A Beol.hu megválaszolta a legfontosabb kérdéseket. Megéri-e ott vásárolni, minőségiek-e, megbízhatóak-e az ott kínált termékek? Milyen pénzzel lehet fizetni? Milyen okmányokra van szükség? Mennyi terméket lehet behozni úgy, hogy a vámellenőrzésnél ne legyen probléma?

Licska Balázs

Itt van a határ túloldalán, mindössze pár órányira a békési vármegyeszékhelytől. Ezzel reklámozzák a szabadkai piacot a közösségi portálon, no meg azzal, hogy elképesztő választékkal és kedvező árakkal vár mindenkit. Békéscsabai indulással pedig egy buszt hirdetnek, amelynek célállomása a szabadkai piac. Hangsúlyozzák, hogy nem utazási irodaként működnek, a személyszállítást is szerződött partnercég végzi.

Egy helyen minden, amit tudni kell a szabadkai piacozásról
Békéscsabai indulással hirdetnek buszt a szabadkai piacra, kiderültek az ottani vásárlás feltételei. Fotó: MW

Havonta, kéthavonta indítanak buszt a szabadkai piacra

Kórász Miklós elmondta, hogy mondhatni rendszeresen, az igényektől függően havonta, kéthavonta hirdetik meg a buszt, a szolgáltatást. 

  • Az utasok között vannak visszatérők, immár rutinos szabadkai piacozók, ugyanakkor mindig feltűnnek addig nem látott arcok is, akiket vonz a kíváncsiság, az újdonság ereje, és egyébként ők vannak valamivel többen. 
  • A korosztály elég vegyes, a tapasztalata szerint vannak ugyanúgy fiatalok, mint idősek is, pontosan azért, mert a szabadkai piacon mindenki meglelheti azt, amire vágyik, amire szüksége van.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Öt órán át lehet nézelődni, alkudozni, vásárolni

A busz 5.30-kor indul Békéscsabáról, és jellemzően – a szerbiai határ forgalmától függően – 9.00-9.30 óra körül parkol le a szabadkai piacnál. 14.00 óráig lehet nézelődni, alkudozni, vásárolni, ugyanis a busz akkor indul vissza Békéscsabára, és általában 17.00-18.00 körül ér vissza. Hozzátette: a szabadkai piac nemcsak választékában, hanem méretében is hatalmas, és bár a rutinosak akár hamarabb is végeznének, azoknak, akik most fedezik csak fel, szükségük van arra, hogy 4-5 órát bóklásszanak a területen, ők ki szokták használni a rendelkezésükre álló időt.

Nem csak ruhát lehet vásárolni, hoztak kerékpárt és bútort is

– Vannak, akik ruhát vásárolnak, vannak, akik zöldséget és gyümölcsöt, élelmiszert. De kaphatók gyerekjátékok, függönyök és szőnyegek, sőt olyan is előfordult, hogy kerékpár vagy éppen lapra szerelt állapotban bútor került be a buszba – folytatta. A minőség szerinte sok esetben az adott terméktől függ, illetve az egyéni ízlésektől. Van, amit nem venne meg még egyszer, van, amiből már többet is hozna.

Milyen minőségűek a szabadkai piacon kínált termékek?

A kínai ott is kínai, de nem mondanám, hogy gond lenne a minőséggel. De inkább a török árusoktól érdemes vásárolni – magyarázta Kórász Miklós, hozzáfűzve: mivel régóta járnak és ismerősök nekik, megosztanak velük a kereskedők néhány tudnivalót. A komoly gyártóknál – mint a pipás vagy a háromcsíkos márkánál – előfordul túlgyártás, amikor vagy a címke kerül be az adott ruhadarabba, de a minta nem kerül fel rá, vagy bár a minta szerepel a ruhadarabon, a címke hiányzik belőle. Így lényegében szerinte eredeti termékhez lehet – a boltihoz képest – töredék áron hozzájutni. Ő 80 százalékban meg volt elégedve a behozott termékekkel, amelyek között volt például kabát, de alsónemű és zokni is, a cipő ugyancsak éveken keresztül bírta a strapát.

Lehet-e forinttal fizetni a szabadkai piacon?

Lehet forinttal is, nem csak dinárral és euróval fizetni, és elég jól szokták váltani a forintot, így nem érdemes forinton kívül mást vinni – ecsetelte. A szerbiai utazáshoz elegendő az érvényes személyi igazolvány. A biztonsággal kapcsolatban megosztotta: ugyan jelen vannak a placcon a szerbiai rendőrök is, mint minden nagyobb piacon, itt is fontos figyelni az értékekre. A pénztárcát nem a farzsebben, hanem olyan helyen kell tárolni, ahol nem férnek hozzá mások. A személyi igazolványt pedig érdemesebb inkább a buszban hagyni, mert noha van Szabadkán magyar főkonzulátus, nem célszerű kockáztatni, a plasztikra a hazaúton is szükség lesz a szerbiai határon lévő ellenőrzéskor.

Mennyi terméket lehet behozni vámmentesen a szabadkai piacról?

A vámellenőrzésnél az gyanús lehet, ha valaki például ugyanabból a pólóból hoz minden méretet, S-től XL-ig, mert azokat vélhetően eladásra hozza. Azt figyelik a határon, hogy kereskedelmi mennyiségről van-e szó, vagy tényleg csak bevásároltak a szabadkai piacról hazafelé tartók – mesélte Kórász Miklós, hozzátéve, hogy ajánlott figyelni a fejenkénti 300 eurós – nagyjából 110-120 ezer forintos – értékhatárra, az értékhatár a fiataloknál egyébként kevesebb. Bizonyos életkor felett legfeljebb egy liter töményt és két doboz cigarettát lehet behozni vámmentesen.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu