Busz viszi a csabaiakat Szabadkára, kiderült, megéri-e a piacozás

Itt van a határ túloldalán, mindössze pár órányira a békési vármegyeszékhelytől. Ezzel reklámozzák a szabadkai piacot a közösségi portálon, no meg azzal, hogy elképesztő választékkal és kedvező árakkal vár mindenkit. Békéscsabai indulással pedig egy buszt hirdetnek, amelynek célállomása a szabadkai piac. Hangsúlyozzák, hogy nem utazási irodaként működnek, a személyszállítást is szerződött partnercég végzi.

Békéscsabai indulással hirdetnek buszt a szabadkai piacra, kiderültek az ottani vásárlás feltételei. Fotó: MW

Havonta, kéthavonta indítanak buszt a szabadkai piacra

Kórász Miklós elmondta, hogy mondhatni rendszeresen, az igényektől függően havonta, kéthavonta hirdetik meg a buszt, a szolgáltatást.

Az utasok között vannak visszatérők, immár rutinos szabadkai piacozók, ugyanakkor mindig feltűnnek addig nem látott arcok is, akiket vonz a kíváncsiság, az újdonság ereje, és egyébként ők vannak valamivel többen.

A korosztály elég vegyes, a tapasztalata szerint vannak ugyanúgy fiatalok, mint idősek is, pontosan azért, mert a szabadkai piacon mindenki meglelheti azt, amire vágyik, amire szüksége van.

Öt órán át lehet nézelődni, alkudozni, vásárolni

A busz 5.30-kor indul Békéscsabáról, és jellemzően – a szerbiai határ forgalmától függően – 9.00-9.30 óra körül parkol le a szabadkai piacnál. 14.00 óráig lehet nézelődni, alkudozni, vásárolni, ugyanis a busz akkor indul vissza Békéscsabára, és általában 17.00-18.00 körül ér vissza. Hozzátette: a szabadkai piac nemcsak választékában, hanem méretében is hatalmas, és bár a rutinosak akár hamarabb is végeznének, azoknak, akik most fedezik csak fel, szükségük van arra, hogy 4-5 órát bóklásszanak a területen, ők ki szokták használni a rendelkezésükre álló időt.

Nem csak ruhát lehet vásárolni, hoztak kerékpárt és bútort is

– Vannak, akik ruhát vásárolnak, vannak, akik zöldséget és gyümölcsöt, élelmiszert. De kaphatók gyerekjátékok, függönyök és szőnyegek, sőt olyan is előfordult, hogy kerékpár vagy éppen lapra szerelt állapotban bútor került be a buszba – folytatta. A minőség szerinte sok esetben az adott terméktől függ, illetve az egyéni ízlésektől. Van, amit nem venne meg még egyszer, van, amiből már többet is hozna.