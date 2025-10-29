1 órája
Busz viszi a csabaiakat Szabadkára, kiderült, megéri-e a piacozás
Itt van a békési vármegyeszékhelytől pár órára, és vannak, akik ott vásárolnak ezt meg azt. Békéscsabai indulással hirdetnek a közösségi portálon buszt, melynek célállomása a szabadkai piac. A Beol.hu megválaszolta a legfontosabb kérdéseket. Megéri-e ott vásárolni, minőségiek-e, megbízhatóak-e az ott kínált termékek? Milyen pénzzel lehet fizetni? Milyen okmányokra van szükség? Mennyi terméket lehet behozni úgy, hogy a vámellenőrzésnél ne legyen probléma?
Itt van a határ túloldalán, mindössze pár órányira a békési vármegyeszékhelytől. Ezzel reklámozzák a szabadkai piacot a közösségi portálon, no meg azzal, hogy elképesztő választékkal és kedvező árakkal vár mindenkit. Békéscsabai indulással pedig egy buszt hirdetnek, amelynek célállomása a szabadkai piac. Hangsúlyozzák, hogy nem utazási irodaként működnek, a személyszállítást is szerződött partnercég végzi.
Havonta, kéthavonta indítanak buszt a szabadkai piacra
Kórász Miklós elmondta, hogy mondhatni rendszeresen, az igényektől függően havonta, kéthavonta hirdetik meg a buszt, a szolgáltatást.
- Az utasok között vannak visszatérők, immár rutinos szabadkai piacozók, ugyanakkor mindig feltűnnek addig nem látott arcok is, akiket vonz a kíváncsiság, az újdonság ereje, és egyébként ők vannak valamivel többen.
- A korosztály elég vegyes, a tapasztalata szerint vannak ugyanúgy fiatalok, mint idősek is, pontosan azért, mert a szabadkai piacon mindenki meglelheti azt, amire vágyik, amire szüksége van.
Öt órán át lehet nézelődni, alkudozni, vásárolni
A busz 5.30-kor indul Békéscsabáról, és jellemzően – a szerbiai határ forgalmától függően – 9.00-9.30 óra körül parkol le a szabadkai piacnál. 14.00 óráig lehet nézelődni, alkudozni, vásárolni, ugyanis a busz akkor indul vissza Békéscsabára, és általában 17.00-18.00 körül ér vissza. Hozzátette: a szabadkai piac nemcsak választékában, hanem méretében is hatalmas, és bár a rutinosak akár hamarabb is végeznének, azoknak, akik most fedezik csak fel, szükségük van arra, hogy 4-5 órát bóklásszanak a területen, ők ki szokták használni a rendelkezésükre álló időt.
Nem csak ruhát lehet vásárolni, hoztak kerékpárt és bútort is
– Vannak, akik ruhát vásárolnak, vannak, akik zöldséget és gyümölcsöt, élelmiszert. De kaphatók gyerekjátékok, függönyök és szőnyegek, sőt olyan is előfordult, hogy kerékpár vagy éppen lapra szerelt állapotban bútor került be a buszba – folytatta. A minőség szerinte sok esetben az adott terméktől függ, illetve az egyéni ízlésektől. Van, amit nem venne meg még egyszer, van, amiből már többet is hozna.
Milyen minőségűek a szabadkai piacon kínált termékek?
A kínai ott is kínai, de nem mondanám, hogy gond lenne a minőséggel. De inkább a török árusoktól érdemes vásárolni – magyarázta Kórász Miklós, hozzáfűzve: mivel régóta járnak és ismerősök nekik, megosztanak velük a kereskedők néhány tudnivalót. A komoly gyártóknál – mint a pipás vagy a háromcsíkos márkánál – előfordul túlgyártás, amikor vagy a címke kerül be az adott ruhadarabba, de a minta nem kerül fel rá, vagy bár a minta szerepel a ruhadarabon, a címke hiányzik belőle. Így lényegében szerinte eredeti termékhez lehet – a boltihoz képest – töredék áron hozzájutni. Ő 80 százalékban meg volt elégedve a behozott termékekkel, amelyek között volt például kabát, de alsónemű és zokni is, a cipő ugyancsak éveken keresztül bírta a strapát.
Lehet-e forinttal fizetni a szabadkai piacon?
Lehet forinttal is, nem csak dinárral és euróval fizetni, és elég jól szokták váltani a forintot, így nem érdemes forinton kívül mást vinni – ecsetelte. A szerbiai utazáshoz elegendő az érvényes személyi igazolvány. A biztonsággal kapcsolatban megosztotta: ugyan jelen vannak a placcon a szerbiai rendőrök is, mint minden nagyobb piacon, itt is fontos figyelni az értékekre. A pénztárcát nem a farzsebben, hanem olyan helyen kell tárolni, ahol nem férnek hozzá mások. A személyi igazolványt pedig érdemesebb inkább a buszban hagyni, mert noha van Szabadkán magyar főkonzulátus, nem célszerű kockáztatni, a plasztikra a hazaúton is szükség lesz a szerbiai határon lévő ellenőrzéskor.
Mennyi terméket lehet behozni vámmentesen a szabadkai piacról?
A vámellenőrzésnél az gyanús lehet, ha valaki például ugyanabból a pólóból hoz minden méretet, S-től XL-ig, mert azokat vélhetően eladásra hozza. Azt figyelik a határon, hogy kereskedelmi mennyiségről van-e szó, vagy tényleg csak bevásároltak a szabadkai piacról hazafelé tartók – mesélte Kórász Miklós, hozzátéve, hogy ajánlott figyelni a fejenkénti 300 eurós – nagyjából 110-120 ezer forintos – értékhatárra, az értékhatár a fiataloknál egyébként kevesebb. Bizonyos életkor felett legfeljebb egy liter töményt és két doboz cigarettát lehet behozni vámmentesen.