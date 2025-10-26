Nem mindegy, mire kell nekünk a sütőtök, így válasszuk ki az ideálisat!

Amint beköszönt az ősz, a boltok kínálatában sorra feltűnnek a különféle sütőtök fajták – de vajon hogyan találhatjuk meg a számunkra legmegfelelőbbet közülük?

A különböző sütőtök fajták sora szinte végtelen. Fotó: Shutterstock

Hogyan válasszunk a különböző sütőtök fajták közül?

Amikor sütőtököt választunk, fontos, hogy kellően érett legyen. Az érettség leginkább a kocsány állapotából ítélhető meg: ha a kocsány még friss és zöld, akkor a növény nedvkeringése aktív, így a sütőtök még éretlen. A különböző sütőtök fajták esetében is igaz, hogy a megfelelően érett tök kocsánya száraz, héja kemény és egyenletesen színezett, zöld foltok vagy csíkok nélkül. A héj általában matt, nem fényes. Érdemes figyelni arra, hogy az éretlen sütőtök, ami főként a szezon végén fordulhat elő, nem lesz olyan ízletes elkészítéskor mint érett társaik.

Milyen sütőtök fajták közül választhatunk?

Az ősz közeledtével a boltokban egyre többféle sütőtök közül választhatunk, melyeknek ráadásul rendkívül kedező egészségügyi hatásai vannak. A kínálatban megtalálható például a muskotálytök, amelyet gyakran kanadai sütőtöknek is hívnak, valamint a jellegzetes Halloween-tök is elérhető ilyenkor.

Muskotálytök vagy „kanadai” sütőtök

Ez a típus rendkívül zamatos, édes és lédús. Kiválóan tárolható, így számos étel alapanyagaként használható, például sütőtök krémleveshez, sütőtök pite, sütőtök püréhez, vagy akár frissítő italként is fogyasztható.

Halloween-tök

A Halloween ünnep, amely az angolszász kultúrából származik és mára Magyarországon is egyre elterjedtebb, elengedhetetlen része a töklámpás faragása. Ehhez a hagyományos töklámpáshoz általában nagy méretű, sárga héjú sütőtököt használnak, amelyet kifejezetten erre az időszakra, faragás céljából árulnak. Ezt a sütőtökfajtát külön erre a célra nemesítették, így íze nem kellemes, és étkezésre nem ajánlott.

Halloween-tököt tökfaragás céljából nemesítették, így étkezésre nem ajánlott. Fotó: Shutterstock

Nagydobosi („úri tök”) sütőtök

Korábban Magyarországon ez a fajta volt a leggyakoribb. Nagyobb méretű, általában 4-8 kg súlyú, lapított formájú tök, világosszürke héjjal és jellegzetesen nedvdús, narancssárga hússal. Későn érik, ugyanakkor hosszú ideig eltartható. Ha dér megcsípi, a tök cukortartalma megnő, így édesebbé válik, viszont a tárolhatósága csökken.

Kiszombori sütőtök

Ez a fajta hasonlít a Nagydobosihoz, de kisebb méretű, világosabb szürke héjú, és hamarabb érik. Ízében és állagában is hasonló a Nagydobosihoz, azonban kicsit kisebb méretű, enyhén megnyúlt, gömbölyded formájú sütőtök.

Hokkaidó tök

Az elmúlt években Magyarországon is megjelent a hokkaidó tök, amely bár nevét Japánról kapta, valójában amerikai eredetű. Kis méretű, héja élénk piros, narancs vagy zöldes árnyalatú lehet, de a boltokban leginkább a pirosas-narancs változatot találjuk meg. A húsa édes, illatos, és a héja is fogyasztható, így kiválóan alkalmas különféle ételek elkészítéséhez.

Dísztökök

Az üzletek polcain gyakran találkozhatunk különféle színű és formájú dísztökökkel is. Ezeket elsősorban dekorációs célokra termesztik, és fogyasztásra nem alkalmasak, mivel kukurbitacint tartalmaznak. A kukurbitacin egy keserű ízű, mérgező vegyület, amely hányingert és hasmenést válthat ki, de komoly mérgezés rendkívül ritka.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Melyik sütőtök a legideálisabb?