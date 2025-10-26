1 órája
Nem mindegy, mire kell nekünk a sütőtök, így válasszuk ki az ideálisat!
Amint beköszönt az ősz, a sütőtök szezonja is elkezdődik. De hogyan is válasszuk ki a legmegfelelőbbet a boltok polcain található sütőtök fajták közül?
Hogyan válasszunk a különböző sütőtök fajták közül?
Amikor sütőtököt választunk, fontos, hogy kellően érett legyen. Az érettség leginkább a kocsány állapotából ítélhető meg: ha a kocsány még friss és zöld, akkor a növény nedvkeringése aktív, így a sütőtök még éretlen. A különböző sütőtök fajták esetében is igaz, hogy a megfelelően érett tök kocsánya száraz, héja kemény és egyenletesen színezett, zöld foltok vagy csíkok nélkül. A héj általában matt, nem fényes. Érdemes figyelni arra, hogy az éretlen sütőtök, ami főként a szezon végén fordulhat elő, nem lesz olyan ízletes elkészítéskor mint érett társaik.
Milyen sütőtök fajták közül választhatunk?
Az ősz közeledtével a boltokban egyre többféle sütőtök közül választhatunk, melyeknek ráadásul rendkívül kedező egészségügyi hatásai vannak. A kínálatban megtalálható például a muskotálytök, amelyet gyakran kanadai sütőtöknek is hívnak, valamint a jellegzetes Halloween-tök is elérhető ilyenkor.
- Muskotálytök vagy „kanadai” sütőtök
Ez a típus rendkívül zamatos, édes és lédús. Kiválóan tárolható, így számos étel alapanyagaként használható, például sütőtök krémleveshez, sütőtök pite, sütőtök püréhez, vagy akár frissítő italként is fogyasztható.
- Halloween-tök
A Halloween ünnep, amely az angolszász kultúrából származik és mára Magyarországon is egyre elterjedtebb, elengedhetetlen része a töklámpás faragása. Ehhez a hagyományos töklámpáshoz általában nagy méretű, sárga héjú sütőtököt használnak, amelyet kifejezetten erre az időszakra, faragás céljából árulnak. Ezt a sütőtökfajtát külön erre a célra nemesítették, így íze nem kellemes, és étkezésre nem ajánlott.
- Nagydobosi („úri tök”) sütőtök
Korábban Magyarországon ez a fajta volt a leggyakoribb. Nagyobb méretű, általában 4-8 kg súlyú, lapított formájú tök, világosszürke héjjal és jellegzetesen nedvdús, narancssárga hússal. Későn érik, ugyanakkor hosszú ideig eltartható. Ha dér megcsípi, a tök cukortartalma megnő, így édesebbé válik, viszont a tárolhatósága csökken.
- Kiszombori sütőtök
Ez a fajta hasonlít a Nagydobosihoz, de kisebb méretű, világosabb szürke héjú, és hamarabb érik. Ízében és állagában is hasonló a Nagydobosihoz, azonban kicsit kisebb méretű, enyhén megnyúlt, gömbölyded formájú sütőtök.
- Hokkaidó tök
Az elmúlt években Magyarországon is megjelent a hokkaidó tök, amely bár nevét Japánról kapta, valójában amerikai eredetű. Kis méretű, héja élénk piros, narancs vagy zöldes árnyalatú lehet, de a boltokban leginkább a pirosas-narancs változatot találjuk meg. A húsa édes, illatos, és a héja is fogyasztható, így kiválóan alkalmas különféle ételek elkészítéséhez.
- Dísztökök
Az üzletek polcain gyakran találkozhatunk különféle színű és formájú dísztökökkel is. Ezeket elsősorban dekorációs célokra termesztik, és fogyasztásra nem alkalmasak, mivel kukurbitacint tartalmaznak. A kukurbitacin egy keserű ízű, mérgező vegyület, amely hányingert és hasmenést válthat ki, de komoly mérgezés rendkívül ritka.
Melyik sütőtök a legideálisabb?
• Ha tartósan tárolható és jó ízű sütőtököt szeretne, érdemes a nagydobosi vagy a muskotály („kanadai”) fajtákat választani.
• Amennyiben inkább édesebb és lédúsabb tökre vágyik, a hokkaidó tök lesz a legmegfelelőbb választás.
• A Halloween tök kizárólag díszítésre alkalmas, mivel fogyasztásra nem ajánlott.
