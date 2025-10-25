október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

2 órája

Mennyire ismered a Szuperhősök világát? – Teszteld a tudásod a Marvel Moziverzumról!

Címkék#Marvel#filmes világ#szuperhős#kvíz

Teszteld magad kvízünkkel: felismered-e, melyik filmben, képregényben szerepeltek az alábbi karakterek? Tedd próbára tudásodat a Beol.hu tematikus kvízében!

Beol.hu

A Marvel-filmek története (vagyis a Marvel Cinematic Universe, röviden MCU) egy hatalmas, egymással összefüggő filmsorozat, amelyet a Marvel Studios készít. A történet főként a szuperhősök köré épül, akik a Marvel Comics képregényeiből származnak. 

Az Marvel filmek hősei
Az Marvel filmek hősei egy közös, egymásra ható univerzumban élnek. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A Marvel Moziverzum – Egy összefonódó hősök világa

Az MCU különlegessége, hogy a filmek és sorozatok egy közös univerzumban játszódnak, ahol a karakterek történetei összefonódnak és hatással vannak egymásra. Ez azt jelenti, hogy egy-egy esemény vagy döntés az egyik filmben akár az egész univerzum sorsát megváltoztathatja.

A Marvel Cinematic Universe az évek során a mozitörténelem egyik legsikeresebb és legösszetettebb franchise-ává vált, amely nemcsak akcióval, hanem humorral, drámával és emberi történetekkel is elnyerte a nézők szeretetét. A szuperhősök közötti együttműködés, a látványos csaták és a hosszú távon épített történetív teszi igazán különlegessé ezt az univerzumot.

1.
Mi a neve Tony Stark apjának?
2.
Hol található Doctor Strange szentélye?
3.
Ki volt az első Marvel szuperhős, aki saját filmet kapott az MCU-ban?
4.
Mi Natasha Romanoff kódneve?
5.
Melyik szuperhős irányítja a Wakandai királyságot?
6.
Mi a valódi neve a Marvel-univerzum „Star-Lord” karakterének?
7.
Melyik szuperhős használja a Pajzsot, ami vibrániumból készült?
8.
Melyik bolygóról származik Gamora?
9.
Mi a címe a második Thor-filmnek?
10.
Mi volt Thanos célja a Végtelen Kövekkel?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu