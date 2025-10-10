Isten veled, Suki!

Ötvenkét éves korában elhunyt Suki Zoltán, a Magyar Nemzet munkatársa. A gyomaendrődi származású Suki Zoltán klasszikus újságíró volt, budapesti munkahelyei után korábban dolgozott a Békés Megyei Hírlap szerkesztőségében, majd az OrosCafé csapatában, később pedig a Délmagyarországnál is.

Elhunyt Suki Zoltán. Forrás: MW-archívum

Suki Zoltán mindig életvidám volt, ezer fokon pörgött, nyomon követte a közéleti eseményeket, nem volt olyan téma, amihez ne tudott volná hozzátenni. Ahogy arra a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet, keresztnevére nem nagyon hallgatott, mindenki a vezetéknevén szólította. Bár már évek óta nem Békésben élt, mindig is kötődött szülőföldjéhez.

Nyugodj békében, Suki!



