Gyász

1 órája

Isten veled, Suki!

Címkék#gyomaendrődi#Békés Megyei Hírlap#Suki Zoltán#Magyar Nemzet

Szomorú hír érkezett: elhunyt Suki Zoltán újságíró.

Pocsaji Richárd

Ötvenkét éves korában elhunyt Suki Zoltán, a Magyar Nemzet munkatársa. A gyomaendrődi származású Suki Zoltán klasszikus újságíró volt, budapesti munkahelyei után korábban dolgozott a Békés Megyei Hírlap szerkesztőségében, majd az OrosCafé csapatában, később pedig a Délmagyarországnál is. 

Elhunyt Suki Zoltán. Forrás: MW-archívum

Suki Zoltán mindig életvidám volt, ezer fokon pörgött, nyomon követte a közéleti eseményeket, nem volt olyan téma, amihez ne tudott volná hozzátenni. Ahogy arra a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet, keresztnevére nem nagyon hallgatott, mindenki a vezetéknevén szólította.  Bár már évek óta nem Békésben élt, mindig is kötődött szülőföldjéhez.

Nyugodj békében, Suki!


 

 

