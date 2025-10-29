október 29., szerda

Divat

33 perce

Békéscsabán mutatkozik be először a Sugarbird X Munkácsy kollekció

Címkék#Munkácsy Emlékház#Sugarbird X Munkácsy#divat#kollekció

Egyedülálló divatbemutatót tartanak a közeljövőben Békéscsabán. A Munkácsy Emlékházban mutatkozik be ugyanis először a közönség számára a Sugarbird X Munkácsy kollekció – ismertették a közösségi portálon.

Beol.hu

November 7-én a Munkácsy Emlékház exkluzív tereiben, Békéscsabán mutatozik be először a Sugarbird X Munkácsy kollekció, amelyben a festő öröksége találkozik a modern divat lendületével – közölték a Sugarbird és a Munkácsy Emlékház Facebook-oldalain.

A Munkácsy Emlékházban mutatkozik be először a Sugarbird X Munkácsy kollekció. Fotó: Sugarbird Facebook-oldala

Összesen három időpontban lesz élő divatbemutató – 13, 15 és 17 órai kezdettel –, amelyre a szervezők különleges atmoszférát, limitált vendégszámot, meglepetéseket és díjnyertes Munkácsy-tortákat ígértek.

 

 

 

