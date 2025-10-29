Békéscsabán mutatkozik be először a Sugarbird X Munkácsy kollekció

November 7-én a Munkácsy Emlékház exkluzív tereiben, Békéscsabán mutatozik be először a Sugarbird X Munkácsy kollekció, amelyben a festő öröksége találkozik a modern divat lendületével – közölték a Sugarbird és a Munkácsy Emlékház Facebook-oldalain.

A Munkácsy Emlékházban mutatkozik be először a Sugarbird X Munkácsy kollekció. Fotó: Sugarbird Facebook-oldala

Összesen három időpontban lesz élő divatbemutató – 13, 15 és 17 órai kezdettel –, amelyre a szervezők különleges atmoszférát, limitált vendégszámot, meglepetéseket és díjnyertes Munkácsy-tortákat ígértek.