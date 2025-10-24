október 24., péntek

Futballisták búvóhelye

1 órája

Legendás csabai kocsma kelt új életre – festő, focista és Tippmix-emlékek nyomában

Címkék#csabai#Sport 2#Sport 1 Söröző#sportkocsma

A csabai sportkocsmákhoz rengeteg történet és legenda fűződik, most egy újabb fejezet kezdődött. Ott voltunk, amikor elfordult a minap a kulcs a zárban, és beléphettek a vendégek a Sport 1 Söröző ajtaján, ami a változatosság kedvéért, a legelején még Aranysípként működött.

Nyemcsok László

Rotyogott az üstben a babgulyás a Sport 1 Söröző udvarán, és az a vendéglátós főzte, aki átvette az üzemeltetését, és pár hét alatt újjávarázsolta a lerobbant épületet. Nem mellesleg Péli István egy másik legendás helyet is működtet Békéscsabán, a Nádas Sörözőt.

Péli István a Sport 1 Söröző előtt
A minap teljesen felújítva nyílt meg újra a Sport 1 Söröző, Péli István (képünkön) üzemelteti.  Fotó: Beol.hu

A főfalakon kívül minden új lett a Sport 1 Sörözőben

Péli István elmondta, a Békéscsabai Vagyonkezelőtől bérli az ingatlant, amit teljes egészében felújítottak. A főfalakon kívül minden új lett a burkolattól a nyílászárókig, a mennyezettől a gipszkartonig, a szociális részig, a pulttól a teraszig. Még a biliárdasztalt is újjávarázsolták. A nyitás alkalmából a vendéglátós mindenkit meghívott egy jó babgulyásra és egy pohár sörre, két hordót csapoltak meg.

Csendes Ferenc festőművész is főzött itt birkapörköltet

Ez a hely, a Szigligeti és a Gábor Áron utca között, a kezdetekben Aranysíp néven üzemelt, ugyanis a bérlője Klembucz János futballbíró volt. Azt beszélik, kiváló búvóhelye volt az eldugott kocsma – előtte a mellette lévő garázskocsma- és bolt – a békéscsabai Előre futballistáinak is, akiknek például Csendes Ferenc festőművész főzött birkapörköltet vagy halászlevet. A bérlemény aztán máshoz került, és mivel sok sportoló megfordult itt, Sport 1-nek nevezte el.

Érdekes a csabai sportkocsmák története

No, innen aztán végképp érdekes a csabai sportkocsmák története.  Sánta Lívia és Bócsik László, a Sport 2 tulajdonosai elmondták, jóval korábban nyitottak, mint a Sport 1.

– A Vandháti és a Tünde utca sarkán – ahol a Prima-Protetika épült később – működött az ÁFÉSZ üzemeltetésében a Sport Kocsma, az Előre-pálya szomszédságában. Itt menüztetés is zajlott, cukrászda is volt. A rendszerváltás után bezárt a Sport, és közel hozzá egy kis füstös kocsma működött. A Sport 2 Söröző – úgymond a Sport – utódja 2002 óta üzemel.

Péli István bográcsgulyást főz
Rotyogott az üstben a bográcsgulyás. Fotó: Beol.hu 

Tíz tévén követhetik a meccseket, más sporteseményeket a vendégek

Bócsik László hangsúlyozta, a Sport 2 mai kialakítását 2004-ben, bővítés és felújítás után nyerte el új helyén, a futófolyosó mellett. Igazi sportvendéglő, ugyanis lottózó is működik itt, tehát lehet fogadni a Tippmixen a futballmeccsekre is. Emellett 10 tévén követhetik többek között a labdarúgó-mérkőzéseket a vendégek. A tulajdonos kiemelte, a Sport után adták a Sport 2 nevet, mert az előbbi volt az első. Más kérdés, hogy 2008-2009 körül beékelődött közéjük a Sport 1 Söröző, ahol immáron szintén lehet tévén keresztül követni a sporteseményeket, és a teraszon is lesz tévé.

 

 


 

 

