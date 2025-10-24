október 24., péntek

Hasznos tanácsok

1 órája

Így lehet elkerülni a sorban állást a Csabai Kolbászfesztiválon

Címkék#bejutás#Csabai Kolbászfesztivál#MBH színpad#szélmalom

Több bejáraton keresztül is megközelítő a a második napjához érkezett Csabai Kolbászfesztivál.

Nyemcsok László
Így lehet elkerülni a sorban állást a Csabai Kolbászfesztiválon

Könnyebb bejutás, hogy első sorból csápolhass a koncerteken Forrás: Facebook

Így lehet elkerülni a sorban állást, érkezzetek időben, tanácsolták a szervezők! A legkézenfekvőbb a főbejárat, ezt szépen feldíszítették, a lampionerdő láttán eltéveszthetetlen.

Akár a szélmalomtól is megközelíthető a fesztivál, itt is be tudnak jutni a látogatók. A Mokry-sátor mögötti bejáratot is javasolják, ugyanis kevesebben szoktak itt bemenni, illetve nem elhanyagolható az MBH színpad mögötti bejárat sem, ez egy új helyen van. Tehát hogy ha érkeznek, és látnak egy nagy színpadot hátulról, akkor jó helyen vannak. Vagyis onnan is be tudnak menni a CsabaParkba, a fesztivál területére. 

Az első napon felejthetetlen koncertet adott a Csík zenekar és a Bagossy Brothers, de előtte megtartották az óvodások és általános iskolások gyúrását.

Csík Zenekar-koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

Bagossy Brothers-koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

Csabai Kolbászfesztivál 2025: óvodások és általános iskolások gyúrása

Fotók: Bencsik Ádám

 

 

