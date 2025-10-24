Így lehet elkerülni a sorban állást a Csabai Kolbászfesztiválon

Így lehet elkerülni a sorban állást, érkezzetek időben, tanácsolták a szervezők! A legkézenfekvőbb a főbejárat, ezt szépen feldíszítették, a lampionerdő láttán eltéveszthetetlen.

Akár a szélmalomtól is megközelíthető a fesztivál, itt is be tudnak jutni a látogatók. A Mokry-sátor mögötti bejáratot is javasolják, ugyanis kevesebben szoktak itt bemenni, illetve nem elhanyagolható az MBH színpad mögötti bejárat sem, ez egy új helyen van. Tehát hogy ha érkeznek, és látnak egy nagy színpadot hátulról, akkor jó helyen vannak. Vagyis onnan is be tudnak menni a CsabaParkba, a fesztivál területére.

Az első napon felejthetetlen koncertet adott a Csík zenekar és a Bagossy Brothers, de előtte megtartották az óvodások és általános iskolások gyúrását.