Hódít a six seven trend, a fiatalok titkos nyelve ez, mutatjuk, mit jelent

„6-7 (six-seven)” – ha az ember mostanában belép egy középiskola udvarára vagy egy buszmegállóba, ahol kamaszok várakoznak, nagy az esélye, hogy ezt a két számot hallja visszhangozni. A six seven trend villámgyorsan terjed a magyar diákok körében is, elsősorban a TikTokon, és úgy tűnik, a dél-alföldi iskolák sem maradtak ki az őrületből.

Bátori Attila

Újabb furcsa kifejezés terjed a fiatalok között, ami a szülők számára elsőre teljesen értelmetlennek tűnhet. A six seven trend (magyarul hat-hét) a TikTokon robbant be, és már a mindennapi beszédbe is átszivárgott, de honnan jött, és mit is jelent pontosan?

Fiatalok telefonon nézik a six seven trendet.
A six seven trend elsősorban a fiatalok között népszerű. Illusztráció: shutterstock.com

Honnan ered a 6 7 trend?

A kifejezés eredete a Skrilla nevű rapper Doot Doot (6 7) című számához köthető, amelyben a 6-7 rendszeresen felbukkan a szövegben. A dalt a közösségi média tette igazán népszerűvé, különösen a TikTok és az Instagram, ahol a felhasználók ezres nagyságrendben készítenek videókat a zenére. Egyesek szerint a 6-7 a 67. utcára, vagyis Skrilla hátterére utalhat, míg mások az NBA-sztár LaMelo Ballra asszociálnak – ő ugyanis pontosan 6 láb 7 hüvelyk magas (kb. 201 cm).

Mit jelent a six seven trend?

A six seven trend már túlnőtt az eredeti zenei kereteken. A fiatalok és a gyerekek poénosan használják különböző helyzetekre, például közepes dolgozatra (67 százalék lett, six seven!), vagy egyszerűen valami olyan dologra, ami nem túl jó, de nem is rossz. Sokan egyfajta ironikus válaszként dobják be beszélgetésekbe, mintha csak azt mondanák: „hát, úgy közepesen”.

A six seven trend akkor vált igazán virálissá, amikor Paige Bueckers, a WNBA sztárja egy sajtótájékoztatón is elsütötte a poént: – Öt éve vagyok itt, de olyan, mintha inkább ,,six seven" lenne” – mondta nevetve.

A six seven trend így vált az internet legújabb belsős viccévé: egyszerre utal zenére, sportolóra és az online humorra. Valószínűleg addig velünk is marad, amíg a következő TikTok-sláger le nem váltja.

