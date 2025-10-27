október 27., hétfő

58 perce

Ne hagyd az utolsó pillanatra! Kötelező SIM-csere jön

Címkék#One Magyarország#digi#SIM-kártya#ügyfél#csere

Hamarosan ki kell cserélni a régi SIM-kártyákat. Jön az új One SIM-kártya. A változásról hivatalos tájékoztatót adtak ki.

Bátori Attila

A One Magyarország Zrt. weboldalán kiadott tájékoztató szerint a csere mindenkit érint, akinek DIGI SIM-kártya van a tulajdonában.

Telefon, amiben van SIM-kártya.
Rengeteg embert érint a SIM-kártya csere. Fotó: Illusztráció: Bátori Attila

Miért nem jó a korábbi DIGI SIM-kártya?

A cég weboldalán megjelent tájékoztató szerint a SIM-kártya csere azért szükséges, mert a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. október 1-jén beolvadt a One Magyarország Zrt.-be, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. megszűnt, már a One Magyarország Zrt. biztosítja a mobilszolgáltatást helyette.

Meddig használható a régi DIGI SIM-kártya?

A régi DIGI SIM-kártyákat az egybeolvadás miatt legkésőbb november végéig ki kell cserélni, annak érdekében, hogy a mobilszolgáltatás továbbra is működjön.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mikor érkezik az új One SIM-kártya?

A SIM-kártya csere pontos időpontjáról One Magyarország Zrt. SMS-ben tájékoztatja az ügyfeleket.

Hogyan jut el hozzám a One Magyarország Zrt. SIM-kártya?

Az új kártyát tértivevényes postai levélben küldi ki a One Magyarország – olvasható a cég weboldalán.

Hova lehet fordulni segítségért?

Akinek segítségre lenne szüksége, az többféleképpen kaphat:

  • a belföldről ingyenes hívható 1270-es telefonszám tárcsázásával,
  • személyesen az üzletekben.

Változik a tarifa és az ára?

A hivatalos tájékoztató szerint a tarifacsomag tartalma és havidíja nem változik.

Mi van akkor, ha több előfizetéssel is rendelkezik valaki?

Minden előfizetés miatt külön levelet fognak küldeni. 

Ingyen telefon a konkurenciánál

Jól jönne egy Telekom telefon ingyen? Ha igen, akkor van egy jó hírünk: egy másik hazai mobilszolgáltató hatalmas akciót hirdetett a napokban: minden ügyfél ingyen Telekom telefont kaphat

 

