Sétát tettek a pusztában, látták a gulya kihajtását, meglesték a madarakat

Ambrózfalváról, az általános iskola alsós kisdiákjai és pedagógusai ezen a napon rengeteg élménnyel gazdagodtak. Ambrózfalva közvetlenül a Körös-Maros Nemzeti Park védett területe mellett fekszik. A gyerekek a nemzeti parkok természetvédelmi tevékenységével, a Csanádi puszták természeti értékeivel, kiemelten az őshonos állattartással, a magyar szürkemarhákkal történő legeltetés fontosságával ismerkedhettek meg. Bejárták Montág-puszta keleti területeit, látták a tehéngulya kihajtását.

Kíváncsi gyermekcsapat a pusztába szervezett kirándulást. Fotó: Balla Tihamér

Még mindig nagyon sűrű a ragadozómadár-mozgás, így egerészölyveket, sasokat és vércséket is megpillantottak a pusztában. A diákok nagyon nyitottak, érdeklődőek, voltak, így közelebb kerültek a természeti értékekhez, a természetvédelmi munkához.