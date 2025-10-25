október 25., szombat

Kirándulás

1 órája

Sétát tettek a pusztában, látták a gulya kihajtását, meglesték a madarakat

Címkék#élmény#Csanádi puszta#sas#madarak

Diákcsoport érkezett a Csanádi puszták természetvédelmi területére. Tanulmányi kirándulásukon rengeteg ismeretet szereztek.

Csete Ilona

Ambrózfalváról, az általános iskola alsós kisdiákjai és pedagógusai ezen a napon rengeteg élménnyel gazdagodtak. Ambrózfalva közvetlenül a Körös-Maros Nemzeti Park védett területe mellett fekszik. A gyerekek a nemzeti parkok természetvédelmi tevékenységével, a Csanádi puszták természeti értékeivel, kiemelten az őshonos állattartással, a magyar szürkemarhákkal történő legeltetés fontosságával ismerkedhettek meg. Bejárták Montág-puszta keleti területeit, látták a tehéngulya kihajtását.

Kíváncsi gyermekcsapat a pusztába szervezett kirándulást. Fotó: Balla Tihamér

Még mindig nagyon sűrű a ragadozómadár-mozgás, így egerészölyveket, sasokat és vércséket is megpillantottak a pusztában. A diákok nagyon nyitottak, érdeklődőek, voltak, így közelebb kerültek a természeti értékekhez, a természetvédelmi munkához.

 

 

